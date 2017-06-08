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湯姆接班蜘蛛人壓力大 自曝「這點」比前作好

2017/06/08 12:24

湯姆霍蘭德出席新加坡的電影記者會。（索尼提供）
〔記者吳琬婷／新加坡報導〕超級英雄電影《蜘蛛人》自2002年推出後，先後由陶比麥奎爾和安德魯加菲爾德演出男主角，兩人都各自獲得不錯評價，隨著電影推陳出新，第3代蜘蛛人相中21歲的英國男星湯姆霍蘭德演出，他受訪時表示，作為人氣角色的接班人確實感到害怕，但同時也是一個責任，也透露新版蜘蛛人的魅力所在。

新版蜘蛛人的獨立作品《蜘蛛人：返校日》即將上映，湯姆與片中飾演他好友「奈德」的雅各貝塔隆，昨在新加坡出席亞洲紅毯記者會，吸引不少粉絲穿上蜘蛛裝朝聖，兩人也親切與粉絲互動、玩自拍。

「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（左）與好友「奈德」雅各貝塔隆（右）出席新加坡的電影記者會。（索尼提供）
被問到繼兩位人氣演員之後接演蜘蛛人，是否會擔心難以勝任，湯姆坦言，「這確實會讓我擔心，但穿上蜘蛛裝就代表肩負責任。」他認為，新版電影將蜘蛛人帶回了現實，讓他變得年輕一些，「我們看過的超級英雄，有不少是億萬富翁或是神，但這次是一個高中生得到了超能力，相信會有不少趣事發生，也更能與年輕觀眾產生共鳴。」

至於演出過程是否備感壓力，湯姆自信笑說：「當然有，不過我很喜歡有壓力，這可以鼓勵我，讓我更加努力。」湯姆也感謝「奈德」雅各在片場常即興發揮，喜感十足的演出讓電影增色不少，像是預告中，身材略胖的奈德借穿蜘蛛裝的逗趣畫面，就是兩人的「脫稿演出」，十分有「笑」果。

湯姆霍蘭德（右）與雅各貝塔隆與粉絲玩自拍。（索尼提供）
湯姆霍蘭德與粉絲玩自拍。（索尼提供）
湯姆霍蘭德與小粉絲互動。（索尼提供）

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