限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

E奶國光女神跳槽遭求償50萬 淚控直播平台無良

2017/06/08 12:12

蘇心甯開記者會淚訴遭不平等對待。（記者胡舜翔攝）〔記者盧家豪／台北報導〕「直播經濟」在台日益流行，新興行業吸引為數不少年輕人投入，國光E奶女神Lala心甯今在「直播主工會籌備啟動記者會」聲淚俱下控訴「Up直播」無視口頭承諾，提出解約後竟以合約脅迫求償50萬，令她數度在台上哽咽到說不出話。

擁有甜美臉蛋與E奶身材的國光女神兼辣媽Lala網路人氣超高，坐擁超過40萬臉書粉絲，連今早記者會上都有3萬人正同步收看。

日前有週刊爆料，Lala月前無預警跳槽藝人黃立成有份的「17直播」，月收翻倍挨告。 Lala今聲淚俱下控訴Up，草創時期無償相挺介紹主播，3月26日離開前就已經向其請辭，聯絡窗口一開始表示「合約先留著，怕播得不好可以回來」，還說「我們都那麼好，不會為難要求違約金」，孰料到了4月5日Up又與她約談，原以為是要回公司談解約，沒想到卻遭求償50萬。

蘇心甯今在現場哽咽落淚，呼籲成立台灣直播主工會，保障直播工作權。（記者胡舜翔攝）Lala又指，週刊近期的不實報導讓她更心力憔悴，最難過的就是讓朋友家人擔心，她澄清非但沒有不告而別，確實有認真播到3月底，線上粉絲也能作證，但Up卻咬著這點，到目前都不願支付3月的薪水。經過協調後Lala終於在支付了30萬和解金後，才順利拿到終止合約，讓她對後進直呼簽約前一定要看清楚，「很多人跟我們一樣都抱持著夢想投入，希望不要再有人受害！」

同場還有知名直播主倪耐斯，他認為許多加入產業的年輕人對法律專業名詞不了解，有些直播平台會在簽約時祭出暗藏陷阱的不平等合約，又礙於未有相關法規，許多人發生糾紛時根本求助無門，因而發起籌組「台灣直播主工會」，除力保直播主權益，也希望能致力擺脫產業負面形象，目前也已透過律師、議員等專業人士協助處理。

蘇心甯呼籲成立台灣直播主工會，保障直播工作權。（記者胡舜翔攝）

推薦新聞
當年發通告追到她 阿翔老婆超正 當年發通告追到她 阿翔老婆超正
2017/06/08 09:39
年齡相差13歲 女星深夜無預警宣布離婚 年齡相差13歲 女星深夜無預警宣布離婚
2017/06/08 07:59
偶像女團解散原因曝光！ 竟是成員媽媽搞上男粉絲 偶像女團解散原因曝光！ 竟是成員媽媽搞上男粉絲
2017/06/08 06:48
馬國畢復合前妻再加溫 不穿內褲清償800萬債務 馬國畢復合前妻再加溫 不穿內褲清償800萬債務
2017/06/08 07:04
T.O.P呼麻維基個資遭竄改 驚人家族史也被起底 T.O.P呼麻維基個資遭竄改 驚人家族史也被起底
2017/06/08 07:14
昏迷2日未醒 T.O.P母快閃醫院8分鐘表情凝重 昏迷2日未醒 T.O.P母快閃醫院8分鐘表情凝重
2017/06/08 07:13
郭泰源切癌康復 張瓊姿安心爆胖 郭泰源切癌康復 張瓊姿安心爆胖
2017/06/08 07:08
離婚仍同住 楊大正再婚當爸鄭宜農反應是... 離婚仍同住 楊大正再婚當爸鄭宜農反應是...
2017/06/08 07:16
陳庭妮韓國遇到「他」貼緊緊 向粉絲求饒 陳庭妮韓國遇到「他」貼緊緊 向粉絲求饒
2017/06/08 07:30
林志玲摩洛哥遭沙塵暴襲擊 生死一瞬間險失聯 林志玲摩洛哥遭沙塵暴襲擊 生死一瞬間險失聯
2017/06/08 07:20
豬哥亮繞境惹民怨 路線縮水 豬哥亮繞境惹民怨 路線縮水
2017/06/08 06:00
「就是這樣插！」 嚴立婷教兒防身GG惹 「就是這樣插！」 嚴立婷教兒防身GG惹
2017/06/08 07:27
深田恭子爆婚訊 11月嫁龜梨和也 深田恭子爆婚訊 11月嫁龜梨和也
2017/06/08 06:00
外公才離世 港版納豆開唱忍淚搞笑 外公才離世 港版納豆開唱忍淚搞笑
2017/06/08 11:29
70歲老牌歌手逃離共產黨迫害 爆父被抄家受屈而死 70歲老牌歌手逃離共產黨迫害 爆父被抄家受屈而死
2017/06/08 08:38
《神力女超人》續集驚傳欠導演 破紀錄女導尚未簽約 《神力女超人》續集驚傳欠導演 破紀錄女導尚未簽約
2017/06/08 07:23
台灣綜藝生存難！《名模》轉台還魂不到2個月遭停播 台灣綜藝生存難！《名模》轉台還魂不到2個月遭停播
2017/06/08 11:12
T.O.P送醫2日仍昏迷 被抬進醫院 母憂心崩潰 T.O.P送醫2日仍昏迷 被抬進醫院 母憂心崩潰
2017/06/08 06:00
酸T.O.P「沒麻呼才昏？」遭公幹 香港男神道歉惹 酸T.O.P「沒麻呼才昏？」遭公幹 香港男神道歉惹
2017/06/08 09:39
蜘蛛人面試過程「糟透」 湯姆自揭獲選秘辛 蜘蛛人面試過程「糟透」 湯姆自揭獲選秘辛
2017/06/08 07:22
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.