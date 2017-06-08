E奶國光女神跳槽遭求償50萬 淚控直播平台無良

蘇心甯開記者會淚訴遭不平等對待。（記者胡舜翔攝）〔記者盧家豪／台北報導〕「直播經濟」在台日益流行，新興行業吸引為數不少年輕人投入，國光E奶女神「Lala」心甯今在「直播主工會籌備啟動記者會」聲淚俱下控訴「Up直播」無視口頭承諾，提出解約後竟以合約脅迫求償50萬，令她數度在台上哽咽到說不出話。

擁有甜美臉蛋與E奶身材的國光女神兼辣媽Lala網路人氣超高，坐擁超過40萬臉書粉絲，連今早記者會上都有3萬人正同步收看。

日前有週刊爆料，Lala月前無預警跳槽藝人黃立成有份的「17直播」，月收翻倍挨告。 Lala今聲淚俱下控訴Up，草創時期無償相挺介紹主播，3月26日離開前就已經向其請辭，聯絡窗口一開始表示「合約先留著，怕播得不好可以回來」，還說「我們都那麼好，不會為難要求違約金」，孰料到了4月5日Up又與她約談，原以為是要回公司談解約，沒想到卻遭求償50萬。

蘇心甯今在現場哽咽落淚，呼籲成立台灣直播主工會，保障直播工作權。（記者胡舜翔攝）Lala又指，週刊近期的不實報導讓她更心力憔悴，最難過的就是讓朋友家人擔心，她澄清非但沒有不告而別，確實有認真播到3月底，線上粉絲也能作證，但Up卻咬著這點，到目前都不願支付3月的薪水。經過協調後Lala終於在支付了30萬和解金後，才順利拿到終止合約，讓她對後進直呼簽約前一定要看清楚，「很多人跟我們一樣都抱持著夢想投入，希望不要再有人受害！」

同場還有知名直播主倪耐斯，他認為許多加入產業的年輕人對法律專業名詞不了解，有些直播平台會在簽約時祭出暗藏陷阱的不平等合約，又礙於未有相關法規，許多人發生糾紛時根本求助無門，因而發起籌組「台灣直播主工會」，除力保直播主權益，也希望能致力擺脫產業負面形象，目前也已透過律師、議員等專業人士協助處理。

蘇心甯呼籲成立台灣直播主工會，保障直播工作權。（記者胡舜翔攝）