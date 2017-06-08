大亨斷辣模小三半年爆緋聞 安以軒婚禮貼日模熱舞

周焯華（左）為討好正宮陳慧玲（右），不昔砸12億隔離辣模小三Mandy。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕澳門賭場大亨「洗米華」周焯華多金又多情，前年妻子陳慧玲與混血辣模Mandy的三角關係，鬧得沸沸揚揚，成為熱門話題。年初周焯華豪砸12億隔離小三，開始討好正宮，有意挽回婚姻，6日獨自赴夏威夷參加安以軒婚宴，沒想到卻爆出摟日本辣模熱舞，再度引發討論。

周焯華（右）前年與陳柏霖舊愛Mandy（左）公開牽手。（資料照）

日本辣模松岡李那在Instagram貼出一則限時動態，只見周焯華身穿白色西裝，手上拿著酒杯，似乎喝得到非常醉，整個人沉浸在派對氣氛中，並在舞池中隨著音樂擺動身體，之後則與身穿花褲的松岡李那共舞，他緊摟著女方的腰，舉動十分親密。

周焯華（左）與松岡李那（右）在安以軒婚宴上貼身熱舞。（翻攝自Instagram）

消息曝光後，松岡李那隨即將影片刪除，據傳周焯華一直對松岡李那存有好感，兩人已認識一段時間，當時女方有歌手男友林德正，近日恢復單身後，與友人搭私人飛機至夏威夷參加安以軒禮宴，沒想到就爆出與周焯華貼身熱舞，引發外界好奇兩人關係。

「Linah」松岡李那。（寬宏提供）

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