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（影音）夯片《追風的女孩》感人 名導手法竟被嫌棄

2017/06/08 10:08

芝柏表《追風的女孩》微電影，昨日在台舉辦首映會。圖為劇中一幕。（Girard Perregaux提供）

〔記者方惠宗／台北報導〕執導經典電影《表錯七日情》、《表姐，妳好嘢！》的香港名導張堅庭與兒子張高銘，為瑞士名錶「芝柏表」（Girard Perregaux，GP）問世於1970年代的Laureato桂冠系列拍攝微電影《追風的女孩》，父子昨（8）日一同現身台灣首映會，張堅庭自爆拍攝過程曾一度被張高銘嫌「老套」，「我是創作人，竟被兒子說老套，真是一大打擊」，但張堅庭也說，尊重張高銘的看法，「因為兩人都是導演，角色平等」。

導演張堅庭（左）、張高銘父子。（Girard Perregaux提供）

《追風的女孩》以1970年代為背景，故事貫穿時光40年，張堅庭將芝柏Laureato桂冠系列的過去及現在，作為微電影故事的主軸，小兒子張高翔更擔綱演出，可說是一次難得的父子3人攜手合作，講述「上一代的美好由下一代繼承」的故事，相當啟迪人心，首映會上好評不斷。

張堅庭二兒子張高翔演出《追風的女孩》。（Girard Perregaux提供）芝柏表以《追風的女孩》述說Laureato桂冠系列腕錶情牽兩代、夢想傳承的故事。（Girard Perregaux提供）

《追風的女孩》上集： 

《追風的女孩》下集： 

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