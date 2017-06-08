女星無預警宣布離婚 家庭照埋伏筆

唐寧在TVB港劇《大唐雙龍傳》飾演師妃暄，讓觀眾印象深刻。（翻攝網路）〔記者許世穎／綜合報導〕今年35歲、童星出身的港星唐寧，今凌晨透過經紀人無預警宣布離婚消息，消息雖讓人震驚，但在她如臉書、IG等社群網站PO出的照片似乎可見端倪，她不時PO出的家庭照幾乎都沒有老公影子，也很少提到老公的事，本以為是低調，但如今看來似乎事出有因。

唐寧1989年在電影《縱橫四海》飾演8歲的鍾楚紅童年出道，成年後最著名作品是TVB的《大唐雙龍傳》，在劇中飾演師妃暄。老公鄧偉傑大她13歲，是著名舞台劇才子，2人在2007年因合作舞台劇《爆谷殺人狂》結緣，2010年低調結婚，育有一對子女。

唐寧昨晚還在臉書祝母親生日快樂。（翻攝網路）不過今傳出唐寧去年已跟鄧偉傑離婚，但一直未向外界透露，照常拍戲及推動環保做公益。日前她於IG貼出幾張素顏自拍相，還被網友大讚「你真的不會老」。她也不時在社群網貼一對子女生活相，也帶他們出席公益活動，經紀人吳小姐凌晨宣佈離婚消息前，她昨晚還在臉書PO出和母親及子女合照，寫道：「母親大人，生日快樂，我愛您。」也未就離婚一事洩露半點風聲，所以當消息傳出後令人相當意外。