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豪宅破億、開保時捷... 男星公開致富秘密公式

2017/06/08 06:07
侯昌明（左）和老婆曾雅蘭為演藝圈省錢一族。（翻攝自臉書）侯昌明（左）和老婆曾雅蘭為演藝圈省錢一族。（翻攝自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕藝人侯昌明以節儉摳門聞名，日前被老婆曾雅蘭爆料，他曾把2箱過期半年泡麵嗑光，內衣褲可以穿20年不換。節省的他被媒體直擊，日前他結束工作後，開保時捷休旅車回內湖豪宅，原來已買下總值破億的愛巢。而他也曾經分享資產規劃，「惦惦吃三碗公」功力驚人。

《蘋果日報》報導，侯昌明前天下節目後，一身輕裝開著要價283萬元起跳的黑色保時捷休旅車，開進一戶豪宅，據悉全家2年前搬入。豪宅地點在在台協會對面，根據實價登錄，一坪要價約125到135萬元，這裡住戶還有小豬羅志祥買下一層2戶約100多坪打通，吳宗憲則和與老婆及2女兒同住。

侯昌明出道26年，目前沒主持節目，多靠活動和代言，且他一向節儉，收入大多拿去投資，他曾分享自己的規劃，堅持「收入-儲蓄＝支出」公式，股票、房產及基金投資各佔6成、2成、1成，儲蓄與現金部分占1成，手中現金不多，自然就不會亂花。但過去他也曾經因投資未上市股票，結果全部石沉大海，2008年金融海嘯也慘賠數千萬。

侯昌明說，剛結婚時很窮，雅蘭跟著吃苦，所以出道就省吃儉用，想給老婆和2個孩子好的環境。

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