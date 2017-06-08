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首頁 > 婉君推

楊大正再婚當爸 看老婆掏驗孕棒狐疑說…

2017/06/08 07:10

楊大正（左）現在懂得放慢腳步，與老婆山東（右）去旅行。（火氣音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「滅火器」主唱楊大正昨天認了再婚喜訊，加碼分享愛妻山東已有4個月身孕，肚裡懷的是女孩，兩人都很憧憬家庭，去年11月登記結婚後，就積極做人，但前面3、4個月都遇到假警報，山東經常覺得「有了」，結果月經卻準時來，讓他哭笑不得。

後來，山東終於拿出兩條線（代表懷孕）的驗孕棒，他一瞄發現有條線的顏色很淡，不敢太期待，還狐疑問：「你確定？第二條那樣算嗎？」直到老婆又驗了第二次，他才相信了要當爸爸的事實。

兩人已討論起小孩名字，楊大正透露想過要取「楊樂多（養樂多）」，又怕女兒長大會恨他，還豪氣說今年金曲獎若能得獎，要拿獎金買一台框金的嬰兒車，疼女兒的心態表露無遺。

他有家庭後，更有動力衝刺工作，8月將在高雄舉辦音樂祭，下半年則有美、歐、日本巡演，他說現在最滿足的，就是白天忙了一天，回到家洗好澡後躺在床上，感受到妻女就在身旁。

他過去常焦慮、失眠，去年創作專輯《Reborn》時，還陷入嚴重低潮期，多虧山東在身旁勸他要放輕鬆、找他去旅行，讓他學會放慢腳步，身邊朋友都發現他變了，他也覺得自己像和專輯名稱一樣「重生」了，「最大的改變在心境上，現在懂得多留意生活」。

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