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蜘蛛人面試過程「糟透」 湯姆自揭獲選秘辛

2017/06/08 07:22

湯姆霍蘭德自揭面試蜘蛛人的過程很糟。（索尼提供）

〔記者吳琬婷／新加坡報導〕最新一代「蜘蛛人」由21歲的英國男星湯姆霍蘭德飾演，他首次在電影《美國隊長3：英雄內戰》登場，立刻引起影迷關注，不過，湯姆卻自爆：「蜘蛛人面試過程糟透了！」還透露他竟是透過IG才知道自己獲選為蜘蛛人。

第3代蜘蛛人首部獨立作品《蜘蛛人：返校日》即將上映，男主角湯姆霍蘭德與飾演蜘蛛人好友「奈德」的雅各貝塔隆現身新加坡參與亞洲記者會。

雅各貝塔隆（左）飾演的「奈德」，是「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（右）的密友。（索尼提供）

談及面試過程，湯姆直呼「糟透了」，他在面試時度過層層演技考驗關卡，結束後工作人員告知他隔天會通知結果，結果隔天沒接到電話、他心裡便自覺無望，卻在6週之後接到通知：「好消息，我們要請你來再次面試。」但2度面試完後也沒下文。

直到某天，湯姆在家躺在床上悠哉滑手機，突然看到漫威在IG宣布「新蜘蛛人將由湯姆霍蘭德演出」，才驚覺自己獲選了，讓他忍不住笑說：「對方竟然沒有通知我，IG還比我先知道消息。」湯姆的家人還一度懷疑，是不是官方IG被駭客入侵、誤植消息。

作為前兩代「蜘蛛人」陶比麥奎爾和安德魯加菲爾德的接班人，湯姆自覺很幸運，他也為該角積極健身，撐起緊身蜘蛛裝，但他保證能演出自己的感覺，「我不希望粉絲進電影院看到的是曾經看過的故事」；《蜘蛛人：返校日》7月5日搶先全球在台上映。

湯姆霍蘭德為演出蜘蛛人努力健身，撐起緊身蜘蛛裝。（索尼提供）

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