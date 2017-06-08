T.O.P呼麻維基個資遭竄改 驚人家族史也被起底

T.O.P曾在金煥基的作品前留影。（翻攝自IG）

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓天團「BIGBANG」成員T.O.P，1日驚爆呼麻案，案外案連環爆不停，未來演藝事業令人憂心，私下酷愛收藏藝術品、逛美術館的他出身於藝術世家，去年更以藝術收藏家之姿，參與香港富比世當代藝術秋拍專場的策畫，秋拍專場的名稱甚至取名為「#TTTOP」（取自T.O.P的IG帳號），是香港蘇富比首次邀請收藏家為策展人的合作項目。而對於家具設計十分有興趣的T.O.P，也曾與瑞士知名家具品牌Vitra合作，擔任家具設計師，被粉絲暱稱為「藝術T.O.P」。

T.O.P的父親為軍官，年輕時外貌高大帥氣。（翻攝自Naver）

29歲的T.O.P是家中獨子，父親是軍官，姐姐崔惠允當過空姐，之後轉職經營網拍，外公是知名小說家徐槿培，外公的叔叔金煥基，則是南韓第一位抽象藝術家，去年金煥基的油畫作品《無題》，以韓幣54億元（約台幣1.6億元）的價格，在韓國知名拍賣公司「K拍賣」夏季拍賣會售出，刷新韓國美術作品最高拍賣金額紀錄，而在T.O.P.的個人solo曲《DOOM DADA》MV中，也曾出現過金煥基的作品《鹿》。

T.O.P的個人solol曲《DOOM DADA》MV中，也曾出現過金煥基的作品《鹿》。（翻攝自Naver）

當時T.O.P曾透露向美術館借檔案，再用CG放大，以「DOOM DADA」諷刺盲目地追從大眾媒體的現象，以活着的鹿和死去的媒體做對比，「DOOM」指的是精神崩潰，「DADA」則取自於 Dadaism之意，而他的母親、姨母、姊姊、堂姊也都畢業於美術相關科系，出身自藝術世家的T.O.P，家族史可說是非常驚人。

T.O.P（右）出身自藝術世家，姐姐崔惠允（左）及媽媽（中）都畢業於美術相關科系。（翻攝自Naver）

不過，T.O.P爆出染毒醜聞後，他的中文版維基百科個人資料也遭網友竄改，本名從崔勝鉉變為崔大麻，檀國大學戲劇電影學系的學歷則被改為大麻大學大麻系。此外，T.O.P的呼麻案昨天宣布將於29日首次開庭，基於刑事訴訟法，屆時T.O.P必須以「被告人」身分出席。

T.O.P的中文版維基百科個人資料遭網友竄改，本名、學歷變成崔大麻、大麻大學大麻系。（翻攝自維基百科）