（獨家）恭喜！滅火器楊大正秘婚山東 神進度要當爸了

楊大正（左）再婚山東，今年將升格當爸爸。（火氣音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕滅火器主唱楊大正近日爆出再婚、生女雙喜訊，他與老婆山東去年11月悄悄登記結婚，如今愛妻已懷孕4個月，預計11月迎接天蠍寶寶，過去這一年來，許多歌迷擔心他的感情狀態，楊大正笑說：「大家都很關心我，叫我要幸福，我心裡想說『妳們都看不出來嗎』，都胖了7、8公斤了。」

楊大正去年初離婚後，約在7、8月時遇到山東，剛開始兩人都不想有包袱，約好「不以交往為前提」相處，沒想到越認識越覺得彼此是對的人，「就是覺得很合啊，很舒服。」神速在11月的萬人演唱會前幾天登記結婚，當時連團員都不知情。

他不鬆口求婚細節，直說是和老婆之間的小秘密，但形容兩人互動自然、輕鬆，每天都可以是「紀念日」，日常對話也愛走戲謔路線，「像我們走在路上，她會問我那個妹正不正？我看了她又唸『你幹嘛看』，天天挖洞給我跳。」

兩人都很愛小孩，因此婚後積極做人，連做了幾個月後，山東順利懷孕，讓他欣喜若狂，他現在最期待產檢，每次看超音波就非常激動，「看到女兒翻來翻去有夠活潑，游泳游得咧，超級可愛。」他們計畫等小孩生下來，山東身材恢復後，明年舉辦舉辦浪漫婚禮。