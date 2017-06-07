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首頁 > 婉君推

閨密相殘好可怕 李佳穎「伸魔爪」直搗Lulu胸

2017/06/07 21:53

Lulu穿復古比基尼擺起嫵媚的動作，李佳穎直接對觀眾道歉。（TVBS提供）

〔記者洪素津／台北報導〕閨密組合Lulu與李佳穎，隨TVBS《閨蜜愛旅行》一起到新加坡週末輕旅行，號稱比情人更難割捨的閨密姊妹情誼，一開始就遇上艱難考驗？！李佳穎在旅行前答應要幫Lulu拍出「奇蹟美照」，但聽到Lulu為了拍美照想「脫光衣服」，直虧：「脫了粉絲團會掉20萬人！」

Lulu與李佳穎新加坡週末輕旅行。（TVBS提供）

兩人在浪漫拍照景點「海中步道」走起「時尚伸展台」展開生死對決，李佳穎為了能有好鏡頭，不僅用屁股頂開Lulu，舉起手臂鎖喉，還伸出「魔爪」抓住Lulu的「胸部」，讓Lulu傻眼直呼李佳穎是「肖查某」。

李佳穎為了搶鏡，舉起手臂對Lulu鎖喉。（TVBS提供）閨蜜相殘，李佳穎「伸魔爪」，Lulu遭「襲胸」。（TVBS提供）

此外閨蜜兩人跑到新加坡的後花園─「巴淡島」，盡情享受陽光、沙灘、比基尼！Lulu為了拍出「奇蹟美照」豁出去，打算「脫掉衣服」拍照，卻被李佳穎虧說：「脫了粉絲團會掉20萬人！」在沙灘上Lulu身穿復古比基尼，秀出性感翹臀、美腿拍照，一度還躺在沙灘上擺起婀娜嫵媚的動作，沒想到李佳穎竟然直接跟觀眾鞠躬道歉：「對不起大家，傷害了你們的眼睛…」。 更多精彩內容請鎖定6月10日本週六晚間7點TVBS歡樂台《閨蜜愛旅行》

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