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昏迷2日未醒 T.O.P母快閃醫院8分鐘表情凝重

2017/06/08 07:13

T.O.P（右）的母親（左）昨早面對媒體採訪，談到兒子的病況忍不住落淚。（翻攝自TVDaily）

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓天團「BIGBANG」成員T.O.P於1日被踢爆捲入呼麻案，噤聲3天後以親筆信向粉絲道歉，5日被首爾中央地檢起訴，並遭江南警察局開除，轉任首爾陽川區的4機動團，未料轉調第2天就傳出服藥過量緊急送醫，震撼外界。昨在T.O.P母親的同意下，院方首度召開記者會向大眾說明他的病情，截至下午院方4點召開記者會前1小時，T.O.P依舊處於意識不穩定的狀態。

昨早9點35分T.O.P的母親在經紀人的陪同下步出加護病房，面對大批媒體採訪，T.O.P的母親流淚痛訴：「兒子的狀況非常不好，孩子都快死了，還說是因為安眠藥的關係處於睡眠狀態。」反駁警方前晚指他因藥效未退處於睡眠狀態，但生命無虞的說法。下午1點T.O.P的母親2度進入病房，待了半小時離開，有別早上的態度低調閉口不談T.O.P的病況，晚上8點T.O.P的母親3度出現在醫院探視獨子，但卻只待了8分鐘就走，離去時依舊不發一語，表情十分凝重。

昨晚8點T.O.P的母親3度出現在醫院探視獨子，但卻只待了8分鐘就離開。（翻攝自xsportnews）

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