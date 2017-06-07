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G奶女星遭男演員頂下體 網友揪出周湯豪爸

2017/06/07 21:43

過去曾騷擾羽庭（左）的男演員被指是周湯豪（右）的爸爸。（合成圖，翻攝自羽庭、周湯豪臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕擁有30G奶的女星羽庭，近日自爆過去拍戲的過程，曾有一名男演員直接用下體頂她，還要求要跟她一夜情，在拍攝的4天裡，慘被真親真摸真騷擾。更驚人的是，有網友肉搜出羽庭過去擔任女主角的影片，該「硬頂」男星疑是歌手周湯豪的老爸！

根據《壹週刊》報導，羽庭在拍攝《玫瑰瞳鈴眼》時曾經有個在沙灘上、她跨坐在男演員身上的調情畫面，不料因為是遠距離拍攝，該男演員竟然真的用下體頂她，還問她有無感覺。而事後網友搜出羽庭當初拍戲的影片，驚覺男主角就是周湯豪的爸爸周禹侯！

對此，羽庭透過經紀人回應：「什麼？他是周湯豪他爸喔？！事情過這麼久了，我哪記得他是誰？早就忘了，也不用再追究了。而羽庭當初身為新人又被公司同事調侃「犯賤、喜歡被摸、被摸得很爽」，不敢為自己發聲，如今只想提醒後輩遇到職場性騷擾不要傻傻被侵犯。

周禹侯（右）和羽庭沙灘激情。（擷取自YouTube）周禹侯（左）和羽庭對手戲。（擷取自YouTube）

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