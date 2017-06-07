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首頁 > 婉君推

Lulu罵李佳穎肖查某 閨密因這個鬧翻

2017/06/07 21:24

李佳穎（後）雙手狠抓Lulu胸部。（TVBS提供）

〔記者林俐瑄／台北報導〕Lulu與李佳穎到日本錄TVBS《閨蜜愛旅行》，這趟閨密玩樂路線，卻因美食引發戰爭，讓Lulu失控罵李佳穎：「假閨密！」形象甜美的李佳穎也被Lulu扒掉「偶包」，在節目中模仿沈玉琳、使出魔爪抓住Lulu胸部，讓Lulu直呼：「肖查某！」

《閨蜜愛旅行》Lulu（左）與李佳穎新加坡週末輕旅行。（TVBS提供）

節目中安排「限時購物比賽」，兩人各懷鬼胎互相廝殺，李佳穎為了求勝欺騙Lulu，卻被Lulu識破，讓Lulu忍不住說：「女明星就是講心機！」輸了比賽的Lulu端出美味的辣椒螃蟹給李佳穎獨享，自己卻只能在旁吃泡麵，Lulu哀怨對李佳穎說：「我們不是閨密嗎？」Lulu最後還崩潰大聲吶喊：「假閨密！」

李佳穎（右）獨享美味蟹肉，讓 Lulu苦吞泡麵。（TVBS提供）

閨密外出旅行最重要的就是要拍出美美的照片，兩人跑到新加坡的後花園「巴淡島」，盡情享受陽光、沙灘、比基尼！Lulu為了拍出「奇蹟美照」豁出去，竟說要脫掉衣服拍照，卻被李佳穎阻止：「脫了粉絲團會掉20萬人！」

Lulu（左）穿復古比基尼擺起嫵媚動作，李佳穎代為道歉。（TVBS提供）

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