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江蕙封麥公司爆危機？ 陳子鴻「另創金雞母」

2017/06/07 21:56

「二姊」江蕙去年9月正式封麥。（資料照，喜歡音樂提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「二姊」江蕙去年9月正式封麥，開始退休生活，而陪她一路走來的喜歡音樂，近日卻傳出人事出走、縮編等問題，外傳是因為「金雞母」江蕙退休，才讓公司陷入困難，但喜歡音樂負責人陳子鴻則出面否認，「不是因為公司不行了」，就算沒有了江蕙，他也會再造一隻「金雞母」。

喜歡音樂幫江蕙（右）打造4場封麥演唱會。（資料照，喜歡音樂提供）

據《聯合報》報導，喜歡音樂旗下藝人林逸欣，近日拍攝八點檔時受傷，恐要休養半年才能康復，加上江蕙退休，「豆花妹」蔡黃汝也結束和公司6年合作，似乎進入休兵狀態，此時又傳出公司縮編，讓外界懷疑公司遇到困難。陳子鴻則坦言：「過去做唱片的模式已不適合新時代了，我在嘗試新的模式。」他表示不會再照傳統模式簽藝人、培訓、發片，只留下30歲以下的團隊，專注在影像與平台，但仍會繼續挖掘創作型歌手。

陳子鴻（左）否認因為江蕙（右）封麥，導致公司財務出現狀況。（資料照，記者王文麟攝）

對於外界質疑公司營運狀況，陳子鴻則霸氣回應：「我無所謂，我清楚這個階段我要做什麼。」坦言知道轉型陣痛期，這1、2年不會有什麼成果，但精簡人事省下的成本，可以讓他做更多嘗試。

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