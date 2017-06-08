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宋仲基《軍艦島》掛彩滿臉傷 蘇志燮打赤膊當奴隸礦工

2017/06/08 07:12

《軍艦島》昨公開最新劇照，宋仲基飾演的獨立軍領袖掛彩滿臉傷。（翻攝自Naver）〔記者陳立妍／綜合報導〕亞洲男神宋仲基前年退伍後，隨即在夯劇《太陽的後裔》披軍袍扮演特戰司大尉「劉大尉」，並以劇中「劉時鎮」一角人氣爆衝，而他去年結束亞洲巡迴粉絲見面會後，又火速投入新片《軍艦島》的拍攝，以「小平頭」造型詮釋片中演獨立軍領袖角色，2度穿上軍裝。昨韓媒也曝光《軍艦島》最新劇照，包括宋仲基掛彩滿臉傷、蘇志燮打赤膊做苦工的畫面，該片斥資韓幣220億元（約台幣6.4億元）拍攝，視覺效果震撼。

宋仲基在韓劇《太陽的後裔》後2度披上軍袍，最新劇照中他飾演的獨立軍領袖一臉嚴肅面向前方。（翻攝自Naver）《軍艦島》故事描述在戰亂紛擾的年代，在高薪誘惑下，黃正民飾演的「李姜宇」帶著女兒昭熙（金秀安飾）前往端島工作，同樣懷抱淘金夢的還有原是無敵打手的崔七星（蘇志燮飾）、莫妍（李貞賢飾演），沒想到眾人抵達島上，才發現這裡完全不如他們所想像，就此陷入猶如奴隸般的生活。而宋仲基所飾演的獨立軍領袖「朴武英」得知真相後，則決心與「李姜宇」聯手執行秘密任務，救出島上的400多個無辜居民，猶如「劉大尉」重出江湖。此外，《軍艦島》預計於8月18日在台上映。

蘇志燮在片中化身打手，為追尋淘金夢成為礦工，卻在島上過著奴隸般的生活。（翻攝自Naver）黃正民（中）在片中與宋仲基聯手，決心救出島上400多個無辜居民。（翻攝自Naver）

《軍艦島》首支中文預告：（相關影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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