T.O.P服藥過量深度昏迷 YG前藝人發聲了

SE7EN（左）為T.O.P（右）發聲。（合成圖，翻攝自SE7EN、T.O.P Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓偶像天團「BIGBANG」的成員T.O.P被爆出吸食大麻後，因為服用過多治療恐慌障礙、憂鬱症及失眠症的藥物而昏迷送醫，目前仍無法自主呼吸。而今日，T.O.P的師兄SE7EN立刻在Instagram上發文替T.O.P加油，喊話要他「堅強」。



T.O.P目前仍在昏迷狀態。（翻攝自Dispatch）

過去曾是「YG娛樂」旗下的歌手，也是「BIGBANG」師兄的南韓歌手SE7EN，今日在其Instagram上傳了一張紅色愛心的照片，並輸入了「staystrongtop（stay strong T.O.P）」的標籤，隔空喊話要T.O.P堅強挺過難關，展現兩人的兄弟情。而看到SE7EN發文後，許多粉絲也紛紛留下了「staystrongtop」的標籤替T.O.P祈福，希望他早日康復，許多T.O.P的粉絲更感謝SE7EN出聲力挺，直呼他的行徑令人相當感動。

SE7EN Instagram全文。（翻攝自SE7EN Instagram）

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