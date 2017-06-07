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庹宗康合作最夯網紅 《國光》再添3新血

2017/06/07 20:00

《國光幫幫忙之大哥是對的》拍攝形象宣傳短片，找來庹宗康（左二）和網紅「Gino脖子」合作。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕庹宗康、孫鵬、屈中恆所主持的三立都會台《國光幫幫忙》，因應全新改版內容，節目將更名為《國光幫幫忙之大哥是對的》，並首度與網紅跨界合作，拍攝形象宣傳短片，這次特別邀請網路當紅團體「Gino脖子」參與製作，3位重量級主持人親自下海，不計形象瘋狂演出，再加上「Gino脖子」誇張無厘頭的表演模式，讓現場笑料百出，此番改版不僅使用全新的場景及企畫內容，主持陣容也將加入年輕新血。

屈中恆（左二）及網紅「Gino脖子」合作短片。（三立提供）

「Gino脖子」在拍攝完形象預告後也表示，這次能與演藝圈裡重量級的前輩合作是相當寶貴的經驗，雙方在拍攝現場不僅衍生出許多新的笑點，3位大哥透過本身經驗給予指導及方向，更讓「Gino脖子」深信「大哥是對的」，也呼應節目全新改版的名稱。

屈中恆（前）及網紅「Gino脖子」合作短片。（三立提供）

成員之一的脖子提到，與屈中恆的對手戲讓他印象十分深刻，兩人在泥濘的草地上有「全武行」的激烈打鬥，屈中恆不顧衣物沾染泥土的專業演出，讓他更加投入其中，也對演戲有更進一步的體認與覺悟。

屈中恆（後）及網紅「Gino脖子」合作短片。（三立提供）

全新改版的節目將在6月20號播出，不僅重金打造獨步電視圈的新潮場景，新穎的企畫內容也即將帶給觀眾有別以往的感官饗宴，這次更突破固有風格，還加入3位演藝圈當紅炸子雞，形成更強大的主持陣容。

庹宗康（左）及網紅「Gino脖子」合作《國光幫幫忙之大哥是對的》形象宣傳短片。（三立提供）庹宗康（右）及網紅「Gino脖子」合作《國光幫幫忙之大哥是對的》形象宣傳短片。（三立提供）

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