（影音）陳凱倫打破「49歲魔咒」 陳銳心疼老爸念書太拼命

陳凱倫工具書上市記者會；陳凱倫與兒子陳銳。（記者陳奕全攝）

〔記者粘湘婉／台北報導〕資深媒體人陳凱倫今舉行新書《超越麥克風的影響力》發表會，結識近38年好友孫翠鳳腳受傷，依舊現身力挺，讓他感觸良多，一度哽咽淚灑現場。除了好友站台外，他的兒子陳銳也悄悄現身會場，活動尾聲突被父親cue上台，父子倆深情合唱《新不了情》，氣氛相當溫馨。

陳凱倫工具書上市記者會；陳凱倫與兒子陳銳合唱。（記者陳奕全攝）

陳凱倫在業界人緣好，今活動上邀來孫翠鳳、黑幼龍、趙永馨、謝向榮等人站台，今年60歲的他，過去因父親、哥哥都在49歲離世，整個家族都壟罩在「49歲魔咒」下，今他拿出當年報紙剪報，感概直呼「我終於突破49歲魔咒了，今年我都60歲了。」

而陳凱倫日前以91.03分登上榜首，從台灣藝術大學在職專班風光畢業，又考上同校應用媒體所榜首。今他被問到是否打算繼續進修，笑回：「這你要問我兒子喔，他怕我太累，一直不答應。」陳銳則透露，只是心疼老爸太累，「沒人像我爸那樣念書的，才剛開學就急著準備報告，天天忙到半夜，早上5點多又起來念書」，笑稱教授搞不好都沒自家老爸認真。他也透露目前單身，平常不愛跟父親分享感情事，稱2人個性想法南轅北轍，爸爸也不會主動過問。

陳凱倫工具書上市記者會；陳凱倫拿著本報報導，孫翠鳳 （右二起）、黑幼龍、謝向榮。（記者陳奕全攝）

而陳銳目前仍是台藝大學生，他透露除了學業外，也和朋友們經營網拍事業，被問起營業額，他靦腆笑回：「還過得去啦，可以養活自己沒問題。」陳銳過去參加過《星光大道》展現歌唱才能，今陳凱倫透露，陳銳1年半前動喉嚨息肉手術，因聲音沙啞，已經很久沒開口唱歌，「今天突然叫他上台跟我合唱，也是為了鼓勵他」。

陳凱倫今對兒子陳銳表現相當欣慰，除稱讚他做生意小有成績，更讚兒子有主持才能，並拿出吳宗憲、吳姍儒父女檔為例，讚2人節目相當有看頭，「其實我一直很希望能跟陳銳一起主持節目，父子檔會激出不一樣的火花」。