譚詠麟國語程度不佳 自爆遭導演嫌棄提早收工

方念華專訪譚詠麟。（TVBS提供）

〔記者洪素津／台北報導〕華語歌壇「校長」譚詠麟，日前接受《TVBS看板人物》方念華的深度訪談，方念華貼心為酷愛養魚的譚詠麟準備了金魚當見面禮，只見譚詠麟小心翼翼的將牠們放進魚缸，喜愛之情表露無疑。他坦言養魚是用來減壓，工作繁忙時，會坐在金魚缸前發呆，看著就能把碰到的困難、難題忘卻。

方念華買譚詠麟的第一張唱片。（TVBS提供）

譚詠麟暌違10年再推出國語專輯，回憶當年不會講國語時，來台拍電影，第一天與林鳳嬌才拍一個鏡頭，導演就喊收工！一開始譚詠麟竟開心早收工，但後來知道是因︰「沒有人曉得譚詠麟在說甚麼！」才停工，這讓譚詠麟超級懊惱，請人用國語把全部台詞錄在卡帶，他回家連睡覺、洗澡、上廁所都聽，才練就出流利國語，甚至日後奪得金馬影帝。即使如今已是巨星，譚詠麟仍充滿拚勁，覺得人一天最好是72小時，才能應付那麼多的工作。他曾長達14年間，只有三趟真正休假。譚詠麟直說︰「每天只睡四小時就夠了！」

方念華和譚詠麟自拍。（TVBS提供） 方念華譚詠麟交換見面禮金魚和CD。（TVBS提供）

譚詠麟稱分享最低潮時是進歌壇前，當業務賣打字機時，他每天得到處敲門販售，害羞的個性讓譚詠麟在敲門前都要閉眼深呼吸，將心中恐懼感壓下。但他用積極勤奮「以快打慢」的方式，創造出高業績。方念華忽然醒悟這次的新專輯怎麼產生，早上譚詠麟才親自打給每位合作的歌手，一聽對方電話答應，晚上就到對方家敲門送音樂帶了。