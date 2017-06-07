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《101》太夯演唱會一票難求 票價爆漲15倍引眾怒

2017/06/07 19:30

《PRODUCE 101》從未開播至今都一直製造話題。（翻攝自《PRODUCE 101》臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓偶像選秀節目《PRODUCE 101》今年邁入第二季，從快開播至今一直不斷爆出練習生退出、工作人員性騷擾等各種爭議，熱度不減。而如今節目已經邁入尾聲階段，也將在7月1日、2日舉辦最終演唱會，怎料卻因為門票被炒出百萬韓元的天價，再度引發粉絲不滿。

《PRODUCE 101》將於7月舉行最終演唱會。（翻攝自《PRODUCE 101》臉書）

由於上個月31日開賣的《PRODUCE 101》 演唱會門票在一個小時內就迅速售鑿，甚至還造成網路癱瘓，因此近日有南韓的預售網站就釋出了可議價的「白金票」，無論是站票還是指定席位都從統一的77000韓元（約2233元台幣）起跳。不過，如今門票價錢已經炒到120萬韓元（約34800台幣），高昂的價格令粉絲感到相當憤怒。

《PRODUCE 101》最終演唱會的預售票要價77000韓元（約2233台幣）。（翻攝自「YES24」）

另外，還有粉絲爆料，在預售票開始販售後的半個小時內，網路上就馬上出現了黃牛票，售價更是從30萬韓元（約8700台幣）起跳，令人懷疑從開賣當下就已經存在黃牛。更誇張的是，粉絲後援會中的5000名粉絲僅有一名粉絲表示有搶到票，大漲15倍的價格加上五千分之一的得票機率，令粉絲大喊吃不消。

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