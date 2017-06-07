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張雨生逝世20週年音樂會 詩歌詠頌一代音樂人

2017/06/07 18:20
張雨生逝世20週年紀念會，在生日當天假童年故居舉行。（記者劉禹慶攝）張雨生逝世20週年紀念會，在生日當天假童年故居舉行。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕出生澎湖篤行十村的知名歌手張雨生，已辭世20年，今日為其冥誕，澎湖縣政府旅遊處在其故居，舉行紀念音樂會，邀請詩人與歌手、演奏家、合唱團，一起以詩歌詠頌的方式，表彰對這一代音樂人的喜愛、追思與肯定。

紀念音樂會也安排導遊志工，為遊客解說。（記者劉禹慶攝）紀念音樂會也安排導遊志工，為遊客解說。（記者劉禹慶攝）

篤行十村為台灣最古老的眷村，曾經孕育出胡錦、陳淑麗、阮虔芷、潘安邦及張雨生等知名演藝人員，今年澎湖縣政府與民間共同開發活化，將篤行十村轉化為文創園區，並即將在6月開幕。6月7日是張雨生的生日，這一天舉辦紀念音樂會，也提前為篤行十村蛻變中的時代意義，做下了最好的註解。

以「大海、雨生」為主題的張雨生20週年紀念音樂會，由張雨生的媽媽張惠美女士影片，開啟音樂會序幕，任職澎湖中屯國小的詩人李錫文老師與台大合唱團的影片，呼應張雨生創作詞曲「這一年這一夜」；半天鳥合唱團眼唱「我的未來不是夢」一曲，更將活動帶入了高潮。

另外與張雨生曾一同錄製「六個朋友」合輯的知己二重唱歌手吳志華與曾寶明兩人，現場獻唱多首張雨生的歌曲。同為澎湖子弟的排笛音樂家李濬廷，以排笛獨奏表達對張雨生的崇敬。聯合文學總編輯李進文與高雄市空中大學文化藝術系主任李友煌，分別創作了詩作「口是心非─雨聲」與「大海不再寂寞」向張雨生致敬。

音樂會的最後，全場一起大合唱「天天想你」，為紀念張雨生音樂會，畫下了完美的句點。

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