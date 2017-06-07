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韓瑜陳珮騏組女團 性感辣跳蔡依林 《呸》

2017/06/07 18:30

《超級夜總會》日前台北小巨蛋錄影，韓瑜、陳珮騏、李燕、臧芮軒現場大跳蔡依林的《PLAY我呸》。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕韓瑜、陳珮騏、李燕、臧芮軒日前為了三立台灣台《超級夜總會》站上台北小巨蛋，賣力唱跳天后蔡依林的《PLAY我呸》，由於4人最近忙著拍新戲，但為了這次表演，都把握時間分別在家苦練。

《超級夜總會》日前台北小巨蛋錄影，韓瑜、陳珮騏、李燕、臧芮軒現場大跳蔡依林的《PLAY我呸》。（三立提供）《超級夜總會》日前台北小巨蛋錄影，陳珮騏等人現場大跳蔡依林的《PLAY我呸》。（三立提供）

韓瑜笑稱自己沒有舞蹈底子，不管怎麼練都覺得跳不流暢；陳珮騏覺得自己肢體語言還可以，但從小家人覺得只要考好名次就好，就連學校老師安排她參加土風舞表演，也被爸媽拒絕，所以對於「跳舞」這件事情，完全是不行，她說：「每一次要跳舞，我都現學現賣，這首歌最難就是要把動作跟拍子串起來。」李燕自嘲是「肢體障礙者」，她表示整首歌舞最大功能就是帶主持人澎恰恰、許效舜上場，她說：「我完全不會跳，真的痛苦萬分，但為了表演只好硬著頭皮上了。」4人之中，只有臧芮軒有舞蹈底子，但練習時間短，也讓她壓力不小。

《超級夜總會》日前台北小巨蛋錄影，陳珮騏等人現場大跳蔡依林的《PLAY我呸》。（三立提供）

雖是如此，4人仍將舞蹈性感呈現，還分別對主持人澎恰恰、許效舜大跳性感貼身舞步，對於自己的表演評分，韓瑜只打70分，她解釋：「比及格多一點分數，因為我有跳錯。」陳珮騏自認舞技勉強算及格，雖然動作不是跳得很好，但就是敢跳敢做；李燕想了想笑說：「這分數真的是一言難盡耶！」臧芮軒則給自己80分，但她給她們4人評100分：「錄影完看我們跳的樣子，感覺滿有架式的，場面我們都HOLD住了。」問到下次是否想挑戰其他歌曲？韓瑜、陳珮騏、李燕異口同聲笑說：「還是先不要挑戰好了。」陳珮騏表示私底下上課學一學就好，很不想再獻醜，還是好好演戲就好；臧芮軒則想挑戰性感一點的舞蹈。

《超級夜總會》日前台北小巨蛋錄影，陳珮騏等人現場大跳蔡依林的《PLAY我呸》。（三立提供）《超級夜總會》日前台北小巨蛋錄影，韓瑜等人現場大跳蔡依林的《PLAY我呸》。（三立提供）《超級夜總會》日前台北小巨蛋錄影，李燕與黃文星一同合唱。（三立提供）《超級夜總會》日前台北小巨蛋錄影，趙駿亞、亮哲一同合唱。（亖立提供）

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