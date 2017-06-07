吳姍儒嗆吳宗憲開美肌還是醜 一句話讓她求饒

吳宗憲與女兒吳姍儒在《小明星大跟班》愛鬥嘴，常惹得觀眾哈哈大笑。（擷取自YouTube）

〔記者吳志偉／台北報導〕吳宗憲與「Sandy」吳姍儒聯手主持的中天《小明星大跟班》播出以來備受好評，去年更拿下金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，父女倆一來一往的唇槍舌戰，常惹得觀眾哈哈大笑。昨天（5/6）播出的節目中，吳姍儒居然嗆老爸：「你就算美肌還是醜！」豈料竟遭吳宗憲反擊：「人家說妳跟我長得很像。」她一聽當場崩潰大喊：「不像啦！」果然薑還是老的辣。

吳宗憲與女兒吳姍儒在《小明星大跟班》愛鬥嘴，常惹得觀眾哈哈大笑。（翻攝自YouTube） 吳宗憲與女兒吳姍儒在《小明星大跟班》愛鬥嘴，常惹得觀眾哈哈大笑。（翻攝自YouTube）

身為主持界天王的吳宗憲，常在節目中被吳姍儒毫不留情地吐槽，他也以絕佳的口才反將一軍，父女逗趣的互動成為節目最大看點。昨天播出「主婦的下午茶排位戰」單元，介紹能吸引女生的夢幻下午茶，當來賓王以路示範完自拍打卡的美照後，讓吳宗憲忍不住抱怨不懂女生為何去吃個下午茶，還要自拍打卡，令吳姍儒不爽回嗆：「那是因為你就算（自拍）美肌還是醜！」吳宗憲不解地問：「跟美醜有何關係？」接著補上一槍：「人家說妳跟我長得很像。」吳姍儒當場哭喊：「我不要啦！」他則再趁勝追擊：「由不得妳不要。」還故意將臉湊到女兒臉旁問大家：「妳看，多像？」吳姍儒生氣怒喊：「不像啦！」讓在場所有人笑到不行。

吳宗憲與女兒吳姍儒在《小明星大跟班》愛鬥嘴，常惹得觀眾哈哈大笑。（翻攝自YouTube）

另外，節目中吳宗憲還提到法國雖然帥哥多，但個子都不高，吳姍儒趁機鋪梗：「人家都說拿破崙是著名的矮個兒。」吳宗憲回：「140幾公分。」她立刻打斷老爸的話：「不是，爸爸，I'm sorry真實的身高跟你一樣高。」

吳宗憲與女兒吳姍儒在《小明星大跟班》愛鬥嘴，常惹得觀眾哈哈大笑。（翻攝自YouTube）

影片連結（該節目片段為20:05）：（影片擷取自YouTube，如被移除請見諒）