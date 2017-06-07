T.O.P昏迷不醒 謝和弦牽拖Jolin集氣

謝和弦（左）望T.O.P（右）早日康復。（合成圖，翻攝自謝和弦臉書、xsportnews）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓偶像天團「BIGBANG」的成員T.O.P日前被爆出去年10月曾吸食大麻，遭到正在服役的首爾江南警察局解除義務警察的資格，之後T.O.P服藥過量緊急送醫，目前仍在昏迷中。而今日，歌手謝和弦也在臉書上公開力挺T.O.P，希望他可以早日好起來。

南韓院方今日下午出面說明T.O.P的病情。（翻攝自NEWSIS）

曾經吸毒重挫形象的歌手謝和弦今日在臉書上貼出一張T.O.P和蔡依林的合照，並以簡短的鼓勵對T.O.P喊話說：「世界上有很多人都在為你禱告，你一定會好起來的。」而許多T.O.P的粉絲也紛紛留言感謝謝和弦，甚至有人諷刺說許多網紅平時說喜歡T.O.P，在這種敏感時候反而就噤聲了。

事實上，T.O.P平時就患有恐慌障礙、憂鬱症及失眠症，之前就曾從醫院獲得處方箋並服用相關藥物治療，這次昏迷疑似也是服用過多治療藥物。而T.O.P送醫後目前仍然無法自主呼吸，已經轉至加護病房，健康狀況令人相當擔憂。

謝和弦臉書全文。（翻攝自謝和弦臉書）

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