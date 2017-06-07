（影音）陳凱倫哽咽謝老友 誇銳寶貝唱歌不輸汪峰

陳凱倫工具書上市記者會；陳凱倫與兒子陳銳對唱。（記者陳奕全攝）

〔記者洪素津／台北報導〕陳凱倫今舉行新書《超越麥克風的影響力》出版記者會，黑幼龍、謝向榮、孫翠鳳友情站台，當三位好友上台致詞時，陳凱倫在一旁感觸良多，一輪到他致詞時情緒湧上哽咽直說「好朋友就是不一樣，謝謝這些好朋友的力挺」更開玩笑說「當年是孫翠鳳不做主持人，才輪到我耶」，除了好友相挺外，陳凱倫的兒子陳銳也到場幫忙，父子兩人更是在現場被CUE合唱《新不了情》，現場氣氛溫馨感人。

陳凱倫工具書上市記者會；陳凱倫與兒子陳銳。（記者陳奕全攝）

陳凱倫聊起新書滿是歡心，當時是陪好友去出版社，沒想到自己卻比較早出書，同時他也聊到當時兒子不在身邊的那段時期，用臉書記錄心情，卻也成就了這本工作書，另外陳凱倫也透露兒子陳銳近期開息肉手數，復原狀況不盡良好，對自己已沒有什麼信心拿麥克風。

問及而兒子陳銳近況，陳凱倫感恩地說陳銳真的很乖，已不需要他操心，陳銳也透露目前除上課外也開始經營網拍事業，他和2到3位朋友一同在網路上賣墨鏡和眼鏡，業績陸續成長，近期更是成立工作室，提及還有歌唱夢嗎？陳銳坦言「順其自然吧！先讓我把喉嚨養好」一旁的陳凱倫也鼓勵陳銳「唱歌不輸汪峰啦！」

陳凱倫工具書上市記者會；陳凱倫拿著本報報導，孫翠鳳 （右二起）、黑幼龍、謝向榮。（記者陳奕全攝）

陳凱倫是全方面主持人，陳凱倫笑說他發現陳銳也有這方面的才能，未來極有可能帶領兒子一同主持，成為「主持界父子檔」，就像吳宗憲帶領女兒吳姍儒主持一樣，應該會激出很大火花，對此陳銳也笑說「不排斥啦！先完成學業」。