限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

（影音）陳凱倫哽咽謝老友 誇銳寶貝唱歌不輸汪峰

2017/06/07 18:04

陳凱倫工具書上市記者會；陳凱倫與兒子陳銳對唱。（記者陳奕全攝）

〔記者洪素津／台北報導〕陳凱倫今舉行新書《超越麥克風的影響力》出版記者會，黑幼龍、謝向榮、孫翠鳳友情站台，當三位好友上台致詞時，陳凱倫在一旁感觸良多，一輪到他致詞時情緒湧上哽咽直說「好朋友就是不一樣，謝謝這些好朋友的力挺」更開玩笑說「當年是孫翠鳳不做主持人，才輪到我耶」，除了好友相挺外，陳凱倫的兒子陳銳也到場幫忙，父子兩人更是在現場被CUE合唱《新不了情》，現場氣氛溫馨感人。

陳凱倫工具書上市記者會；陳凱倫與兒子陳銳。（記者陳奕全攝）

陳凱倫聊起新書滿是歡心，當時是陪好友去出版社，沒想到自己卻比較早出書，同時他也聊到當時兒子不在身邊的那段時期，用臉書記錄心情，卻也成就了這本工作書，另外陳凱倫也透露兒子陳銳近期開息肉手數，復原狀況不盡良好，對自己已沒有什麼信心拿麥克風。

問及而兒子陳銳近況，陳凱倫感恩地說陳銳真的很乖，已不需要他操心，陳銳也透露目前除上課外也開始經營網拍事業，他和2到3位朋友一同在網路上賣墨鏡和眼鏡，業績陸續成長，近期更是成立工作室，提及還有歌唱夢嗎？陳銳坦言「順其自然吧！先讓我把喉嚨養好」一旁的陳凱倫也鼓勵陳銳「唱歌不輸汪峰啦！」

陳凱倫工具書上市記者會；陳凱倫拿著本報報導，孫翠鳳 （右二起）、黑幼龍、謝向榮。（記者陳奕全攝）

陳凱倫是全方面主持人，陳凱倫笑說他發現陳銳也有這方面的才能，未來極有可能帶領兒子一同主持，成為「主持界父子檔」，就像吳宗憲帶領女兒吳姍儒主持一樣，應該會激出很大火花，對此陳銳也笑說「不排斥啦！先完成學業」。

相關新聞

推薦新聞
言承旭挨轟「醜又過氣 」 中國劇換角平粉絲怒氣 言承旭挨轟「醜又過氣 」 中國劇換角平粉絲怒氣
2017/06/07 08:52
母哭訴T.O.P「快死了」狀況惡劣 怒駁警方「在睡覺」說法 母哭訴T.O.P「快死了」狀況惡劣 怒駁警方「在睡覺」說法
2017/06/07 11:32
T.O.P韓女床照被起底？粉絲挖出呼麻日兩人疑曾... T.O.P韓女床照被起底？粉絲挖出呼麻日兩人疑曾...
2017/06/07 13:49
（獨家）豬哥亮路祭引板橋民怨 路線更改時間大縮水 （獨家）豬哥亮路祭引板橋民怨 路線更改時間大縮水
2017/06/07 09:08
躺槍被指「老醜又過氣」 言承旭這樣說… 躺槍被指「老醜又過氣」 言承旭這樣說…
2017/06/07 13:07
深田恭子爆婚訊 11月閃嫁這位傑尼斯偶像 深田恭子爆婚訊 11月閃嫁這位傑尼斯偶像
2017/06/07 11:11
阿姑坦承7旬婦介入婚姻 李朝永捏爆酒杯反擊 阿姑坦承7旬婦介入婚姻 李朝永捏爆酒杯反擊
2017/06/07 12:14
（影音）斷開交往5年筋肉男 愷樂豪擲百萬買車送「他」 （影音）斷開交往5年筋肉男 愷樂豪擲百萬買車送「他」
2017/06/07 13:02
許瑋倫牽線「義氣幫」 王心凌憂拖累小開「好友」 許瑋倫牽線「義氣幫」 王心凌憂拖累小開「好友」
2017/06/07 10:16
電視通告都沒了 名嘴靠這個月入280萬 電視通告都沒了 名嘴靠這個月入280萬
2017/06/07 09:32
1340億富豪獅城泡小26歲港姐 當街熊抱愛正濃 1340億富豪獅城泡小26歲港姐 當街熊抱愛正濃
2017/06/07 09:34
三立「海董」震怒12連嗆 插旗民視制衡「郭董」 三立「海董」震怒12連嗆 插旗民視制衡「郭董」
2017/06/07 11:44
曾說不想生小孩 克隆尼喜當爸不再入動盪區 曾說不想生小孩 克隆尼喜當爸不再入動盪區
2017/06/07 09:06
受封「亞洲披頭四」！五月天登CNN為台爭光 受封「亞洲披頭四」！五月天登CNN為台爭光
2017/06/07 16:12
《天龍八部》35年前台灣爆紅 龍套竟有星爺 《天龍八部》35年前台灣爆紅 龍套竟有星爺
2017/06/07 10:53
香港戲王戴綠帽？女友被爆搭富商狠斬5年情 香港戲王戴綠帽？女友被爆搭富商狠斬5年情
2017/06/07 12:50
李敏鎬入伍前樂「遊手好閒」 透露現實生活愛情觀 李敏鎬入伍前樂「遊手好閒」 透露現實生活愛情觀
2017/06/07 12:31
豬哥亮避鬼門開 改下月辦追思音樂會 豬哥亮避鬼門開 改下月辦追思音樂會
2017/06/07 14:59
曾遭中國高層醉後親吻 Twins直呼無奈 曾遭中國高層醉後親吻 Twins直呼無奈
2017/06/07 09:25
倪安東爆分居老婆2個月 認了美國約管罄喝咖啡 倪安東爆分居老婆2個月 認了美國約管罄喝咖啡
2017/06/07 12:55
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.