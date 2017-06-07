阿嬌甩淫照風波 哭8分鐘影片竟賣千萬

阿嬌曾陷入陳冠希淫照風波，一度暫退演藝圈。（翻攝自阿嬌微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕36歲的港星「阿嬌」鍾欣潼，2008年曾身陷陳冠希淫照風波，而一度暫退演藝圈，隔年復出後曾為藝術家蔣志擔任一部短片《0.7%的鹽》的女主角，阿嬌在片中從微笑到哭泣的轉變，令人驚艷。近日該作品在北京拍賣會上，以30萬人民幣（約130萬台幣）高價售出，整套作品價值高達1000萬台幣。

阿嬌在影片《0.7%的鹽》中，詮釋從微笑到哭泣的過程。（翻攝自新浪娛樂）

據《on.cc東網》報導，《0.7%的鹽》是一部8分鐘的短片，整部影片拍攝阿嬌從微笑到流淚的過程，細膩的情感變化，令觀眾十分感動。蔣志將這部影片創作的藝術品分成8版，近日在北京《亞洲現當代藝術》拍賣會上，第四版以30萬人民幣成交，若以每版30萬人民幣的價格推算，整套作品價值高達240萬人民幣（約1063萬台幣），阿嬌聽聞自己的眼淚高價成交，開玩笑地說「我有沒有得分？」她透露當下拍戲時，什麼都沒想，表示有時候想太多反而哭不出來。

阿嬌為藝術作品《0.7%的鹽》擔任女主角，該片價值高達千萬台幣。（翻攝自阿嬌微博）

蔣志在阿嬌陷入淫照風波後一年邀請她拍攝該影片，他表示每個人對於阿嬌哭泣一事，都會從自己的想法去猜測她哭泣的原因，她希望透過影片敲除觀眾的偏見。