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（影音）韓瑜見猛男抖胸 嚇得不要不要的

2017/06/07 17:39

韓瑜今代言瘦身產品。（記者胡舜翔攝）

〔記者胡舜翔／台北報導〕韓瑜今代言瘦身產品，現場製作生菜沙拉，並稱職做出狂嗑沙拉的生猛表情，身為本土劇當家花旦，演技精進不在話下，身材的維持更是必須一直努力的課題，即使經歷婚姻風波，仍不敢有一絲懈怠，離婚後的她魅力不減，緋聞未曾止歇，未料看見猛男跳動的胸肌竟害羞起來，被猛男舉起時，更是嚇得不要不要的，一會兒笑、一會兒怕，被放下後，忙按著胸口才撫平自己激動的情緒。

韓瑜今代言瘦身產品。（記者胡舜翔攝）（記者胡舜翔攝）韓瑜今代言瘦身產品，現場製作生菜沙拉，並稱職做出狂嗑沙拉的生猛表情，身為本土劇當家花旦，演技精進不在話下，身材的維持更是必須一直努力的課題，即使經歷婚姻風波，仍不敢有一絲懈怠，離婚後的她魅力不減，緋聞未曾止歇，未料看見猛男跳動的胸肌竟害羞起來，被猛男舉起時，更是嚇得不要不要的，一會兒笑、一會兒怕，被放下後，忙按著胸口才撫平自己激動的情緒。韓瑜今代言瘦身產品。（記者胡舜翔攝）韓瑜今代言瘦身產品。（記者胡舜翔攝）韓瑜今代言瘦身產品。（記者胡舜翔攝）韓瑜今代言瘦身產品。（記者胡舜翔攝）韓瑜今代言瘦身產品。（記者胡舜翔攝）韓瑜今代言瘦身產品。（記者胡舜翔攝）

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