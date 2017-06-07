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T.O.P失去意識瞳孔無反應 醫師估計治療期恐超過1周

2017/06/07 18:14

醫師表示T.O.P意識不清且瞳孔無反應，估計治療時間可能超過1周。（翻攝自TVREPORT）

〔記者陳立妍／綜合報導〕29歲的南韓天團「BIGBANG」成員T.O.P，昨天驚傳因服用過量鎮定劑緊急送醫，病情也傳出數種版本，就連T.O.P就醫時的狀況也出現羅生門，直到今南韓時間下午4點，院方在T.O.P母親的同意下召開記者會，才首度還原這起事件的完整狀況。

昨晚警方表示，T.O.P因服用過量鎮定劑於被昨早被發現意識不清，雖然幾乎喪失意識，但中午時勉強在別人的攙扶下就醫，但因服用的藥物中含有安眠藥，導致他陷入睡眠狀態，估計1至2天藥效退了就能恢復正常，指他性命無虞，但今早T.O.P的媽媽卻向媒體哭訴「兒子的狀況非常不好」，怒指警方誤導媒體。

而T.O.P接受治療的梨大木洞醫院，今下午也派出公關部室長、急救科、精神健康科、神經科醫師說明他的病況，主治醫師表示，T.O.P於昨天中午12點34分被3人以「1人抬上肢，2人抬下肢」的方式抬進醫院，指他意識不清僅在強烈的刺激下有反射反應，瞳孔縮小且對光的反應較差，甚至還出現血壓急速上升、脈搏加快、低氧、血液中二氧化碳濃度高、呼吸困難等情形，在判斷需要急救處置的狀態下，於同天下午4點50分對他進行急救，之後血液中二氧化碳濃度高的狀況雖然好轉，神經科和精神科也試圖協診，但因為患者處於嗜睡狀態沒有任何反應所以有些困難。而T.O.P目前依舊尚未回復意識，僅在受到刺激的情況下睜開眼睛約10至20秒。

醫師接著透露，由於尿液檢查中並無法確切得知T.O.P過度服用藥物的程度，但從血液檢查結果看來他的狀態非常不好，而昨天下午5點之所以將T.O.P轉往加護病房，則是因低氧、血液中二氧化碳濃度高等症狀，會導致呼吸困難，因此才決定為他加裝人工呼吸器並將他轉移至加護病房持續觀察。對於T.O.P母親擔憂的腦損傷，醫師說：「還沒有到那種程度，但是會持續觀察他的狀況，但一般來說，昏睡狀態的確是比清醒的狀態更嚴重。」

有媒體問到有關T.O.P病情好轉的可能性？醫師則說：「普通的患者在相同的情形下，如果沒有產生其他併發症，大約一周能回復，但因為他的瞳孔反射沒有反應，可能會需要更多的時間。」

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