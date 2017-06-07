羅文裕想跟周董聊爸爸經 陳建瑋難忘送專輯給傑森瑪耶茲

陳建瑋受邀擔任《第28屆金曲獎頒獎典禮》表演嘉賓。（台視提供）〔記者吳志偉／台北報導〕台語、客語兩大金曲歌王陳建瑋與羅文裕受邀擔任《第28屆金曲獎頒獎典禮》表演嘉賓，將一同攜手巔覆傳統、展現母語歌曲全新風貌！兩人近年來皆榮獲金曲肯定，並於今年升格為人父，表演將以「增產報音樂」為題，在年輕創意風格下穿插童謠，強調母語新生命，喻意文化傳承下一代不忘本。

陳建瑋受邀擔任《第28屆金曲獎頒獎典禮》表演嘉賓。（台視提供）

對於首次站在金曲舞台表演，他們都難掩興奮緊張心情，羅文裕笑說：「我們常睡眠不足約開會、練習和錄音，再配上爸爸經。」陳建瑋也提及箇中辛苦：「我們光開會就近十次，從選擇歌曲、舞台風格、造型設計，還有走位和彩排，以及練我們不擅長的舞蹈動作，相信演出會讓大家耳目一新。」

金曲獎對兩人影響重大，陳建瑋不僅認識更多圈內好友，也以專業身份參與台語歌曲比賽：「我擔任世大運主題曲評選、南面而歌評審等，以做台語歌的初衷，想幫本土文化做些什麼。」未來陳建瑋希望能做國語歌曲，讓可能性更寬廣，也規劃出國進修電影製作，完成電影與音樂結合的人生夢想；羅文裕則認為金曲獎讓他更有動力：「讓我從國語跨到客語，有更多人認識我、認同我做的事，更跨領域主持音樂節目都是新嘗試。」

羅文裕受邀擔任《第28屆金曲獎頒獎典禮》表演嘉賓。（台視提供） 羅文裕受邀擔任《第28屆金曲獎頒獎典禮》表演嘉賓。（台視提供）

金曲盛會即將於6月24日在台北小巨蛋隆重登場，羅文裕希望有機會和五月天交流：「1999年我們一起從滾石出發，至今18年了，想聊聊這些年狀況和成長；我也想和周杰倫聊聊爸爸經，另外希望有機會和方大同、李榮浩合作交流。」陳建瑋回想2014年在金曲典禮見到傑森瑪耶茲（Jason Mraz），厚著臉皮趁廣告時間衝過去將專輯送給他：「我當下覺得人生已經沒有遺憾。」這次金曲陳建瑋希望坐旁邊的是創作人：「我喜歡跟別人聊創作過程，會帶給我很多收獲。」