港星「行為失當」失代言 照稿認錯被指無奈

港星方中信今出席鐘錶品牌續約儀式。（翻攝DOXA 瑞士時度表臉書）

〔記者許世穎／綜合報導〕港星方中信擔任瑞士鐘錶品牌Doxa代言人九年，上月26日傳出卻因為「飯局」和拍照事件狠狠被切割，品牌還在臉書上公開宣布終止合作。雙方今突然重新續約，方中信更當場認錯，不過全程讀稿也被港媒指出語氣無奈

方中信照著擬好的道歉聲明唸稿。（翻攝DOXA 瑞士時度表臉書）

該品牌上月底宣布與方中信終止合作，理由是他上月20日在廣州出席品牌宣傳期間，「完全與其品牌代言身分不符，以致公司管理層及在場嘉賓尷尬，更影響品牌品牌形象同聲譽」。

他今和品牌高層一起出席記者會進行續約，上台時表情嚴肅，待直到兩位品牌高層現身才展現笑容。隨後照唸準備好的稿子：「很多謝各位媒體朋友，連日來看DOXA和我的報導，希望在這裡作出一個適當與公平的回應。事件是發生在品牌答謝宴上，因為流程與溝通上出現誤會，發生一些不愉快事件。因為我言語上失誤讓在場嘉賓與品牌尷尬，我要衷心致歉。」

方中信（左）和品牌高層簽訂續約儀式。（翻攝DOXA 瑞士時度表臉書）

而針對先前報導指出，主辦方疑似要他參與飯局或是合照，方中信也說：「品牌要求我做不願意的事情，是絕對不存在的，我們合作9年，我看著這個品牌成長，就好像看著小朋友成長一樣，所以我不願意品牌再受任何傷害。」

方中信事後被港媒問到，道歉聲明是否感到無奈？他表示：「不是無奈的，只不過是將過程交代出來而已，一切都是溝通有誤會，既然都發生了，畢竟大家合作這麼多年，都需要解決。基本上我還有兩個月合約就到了，我也在談續約。」