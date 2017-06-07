寶塚歌劇2018將三度來台 高雄也看得到

寶塚歌劇團興組首席明星紅悠智露。（寶塚歌劇團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕繼2013、2015年之後，日本寶塚歌劇團確定於2018年秋天將再度訪台，同時首度增加高雄演出行程，以回饋南台灣寶塚迷！

寶塚歌劇將首度到高雄演出。（寶塚歌劇團提供）

日本寶塚歌劇團歌劇事業部支配人村川研策，今天親自來台說明第3度訪台演出的籌備情形。村川研策表示，前兩次公演都受到台灣觀眾熱烈迴響，場場完售，讓他們有信心也承諾排出檔期再度來訪，目前初步排定將於2018年10月20至28日在台北國家劇院，11月3日至6日在高雄市文化中心至德堂，由寶塚歌劇團「星組」首席紅悠智露率領40名演員來台演出。表演戲碼及詳細日程、售票方式都將於日後陸續於寶塚歌劇官方網站公布。

寶塚第一次來台演出台味十足。（寬宏藝術提供）

已有百年歷史的寶塚歌舞劇，是由未婚女性所組成的日本歌劇團，目前有花、月、雪、星、宙5組加上專科。所有公演皆是各組分別進行，包含戲劇與歌舞秀。各組皆有一對男女主角，人稱「首席明星」的男主角（反串）及搭配「首席女明星」。此次將率團來台的首席明星紅悠智露曾參與之前的台灣公演，對台灣不陌生，村川研策認為紅悠智露將可帶領星組呈現更好的表演。

寶塚歌劇確定2018年秋天3度來台演出，圖為第2次在台演出劇照。（寶塚歌劇團提供）

待公演細節進一步確認後，導演及首席男女明星等主要演員，也會於2018年3、4月間提早來台舉辦記者會，詳細說明演出內容及介紹演員陣容。跟過去一樣，明年的演出，布景及道具也將全部為台灣的公演量身新製，不同的是，此次為巡演性質，台北與高雄的演出場地特質不太相同，台北每場只能容納1500名觀眾，但舞台比較大；高雄場地可容納1700名觀眾，但舞台比較小，台北的舞台只能橫向設計，高雄卻能設計垂直花道，讓演員更走近觀眾。因此，劇團方面還在為舞台的規格與形式進行審慎評估。

歌劇事業部寶塚支配人村川研策親自來台宣告寶塚來台事宜。（記者凌美雪攝）

此外，過去寶塚來台演出時，會為特地由日本來台看表演的死忠寶塚迷辦粉絲會，這次因台北、高雄間換檔裝置舞台布景需要時間，演員是否能利用此空檔為台灣寶塚迷辦粉絲會？也將列入籌備期間重要討論項目。