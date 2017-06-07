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安以軒288萬婚紗竟像這食物 網友敲碗喊餓

2017/06/07 16:58

安以軒（左）昨與陳榮煉在夏威夷舉行婚禮。（安以軒工作室提供）

安以軒（左）在婚禮上與陳榮煉互許愛的誓言。（安以軒工作室提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕安以軒6日在夏威夷與澳門富豪陳榮煉舉行婚禮，她在儀式所穿的白紗，特別請法國時裝設計師Stephane Rolland量身打造，禮服裙擺長3公尺寬2.5公尺，腰間還有象徵完美結合的鑲鑽蝴蝶結，行走起來就像著一隻美麗的蝴蝶，漫步飛舞在白雲上，總價高達288萬，沒想到卻被網友評為像水餃、滷大腸，引發熱烈討論。

安以軒的婚紗，被網友形容像是水餃。（翻攝自Dcard）

安以軒白紗要價288萬。（安以軒工作室提供）

有網友在《Dcard》以「安以軒紗照」為題，透露姊姊看到安以軒新聞，傳了張婚禮上的照片過來，第一眼看到時，腦中僅浮現「水餃」，該網友還搞笑附上對比圖，讓不少卡友紛紛留言表示「好吧，我一定是餓了，超像滷大腸」、「這衣服要包很久吧！不是...這水餃要縫很久吧」、「黏在一起的水餃，想幫它們分開」，更有人稱「頭髮其實是醬油膏」、「夫妻倆都愛吃水餃吧」、「跟陳妍希有異曲同工之妙」，歪樓留言讓網友笑到並軌。

網友看完安以軒的婚紗後，紛紛感到肚子餓。（翻攝自Dcard）

陳妍希與陳曉結婚時，穿白紗乘船進場，事後卻被網友惡搞成生魚片料理。（柴視覺CHAISTUDIO提供、翻攝自微博）

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