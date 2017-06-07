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受封「亞洲披頭四」！五月天登CNN為台爭光

2017/06/07 16:12

五月天身為天團，在各地擁有超高人氣。（資料照，相信音樂提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕亞洲天團「五月天」上月在香港紅勘體育場展開「人生無限公司」世界巡迴演唱會，連唱十場，場場爆滿，優異的表現也讓當時在場的CNN記者寫文介紹這個來自台灣的五人樂團，並將五月天譽為「亞洲披頭四」。

五月天登上CNN版面。（翻攝自CNN網站）

CNN的報導中一開頭便寫道「很少有搖滾樂團能在同個城市、同個月份中賣完10場表演的票」，而五月天便是個具代表性的樂團，文中也描述了五月天在香港演唱會的精采表現，表示今年演唱會上放映了迷你電影，團員們成為超級英雄打擊怪獸，還提到嘉賓邀請了任賢齊及梁漢文，讓粉絲們能夠再次回味與五月天同樂的時光，主唱阿信也說：「雖然我們各自有自己的人生和目標，但我們一旦站上台，就會盡我們的全力。」

五月天在香港的演唱會座無虛席。（翻攝自五月天臉書）

文中更介紹了五月天的音樂風格，說明五月天的歌曲主要以中文及台語為主，並會加入一些少量的英文，還說他們的歌曲十分琅琅上口及具有吸引力，就如同愛爾蘭樂團「U2」以及英國樂團「One Direction」，並說他們的音樂能帶給年輕世代希望同時也讓他們心碎，今年五月天成軍20年，對於未來他們希望能再有一個20年，貝斯手瑪莎表示很難相信他們一起走過20年，但也堅定的說：「我們都不想打破這個關係」。

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