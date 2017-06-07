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醫師說明T.O.P病情：血液二氧化碳濃度高無法自主呼吸

2017/06/07 15:45

T.O.P因服用過量鎮定劑入院，已昏迷超過24小時。（翻攝自Newsen）

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓天團「BIGBANG」成員T.O.P，昨驚傳因服用過量鎮定劑於中午緊急被送往梨大木洞醫院，並在南韓時間下午5點轉往加護病房，他的母親與警方針對病情說詞不一，引發外界關注，今天南韓時間下午4點院方也首度召開記者會，由T.O.P的主治醫師向大眾說明T.O.P的狀況。

T.O.P的主治醫師於下午出面說明他的病情。（翻攝自Newsen）

主治醫師表示：「有關患者的意識狀態，第一次對他進行強烈刺激時曾出現反應，下午3點半檢查時，雖然會對刺激產生反應，但卻是無法集中精神的狀況，還不是很明確恢復意識的情形。」並證實T.O.P是因過度服用藥物才就醫，透露他於昨天中午12點34分被3人合力抬進醫院。

T.O.P的母親下午結束面會後，不發一語離開醫院。（翻攝自OSEN）

主治醫師接著透露：「根據血液檢查的結果，二氧化碳的濃度很高，呼吸處於停止狀態，4點50分時判定他需要人工呼吸器，並將他轉至加護病房，但完全没有好轉的跡象，目前已尋求神經科和精神科協助診療，並於中午11點、下午3點進行2次的診療，等到患者狀況好轉後會再安排專業的精神科協診。」而T.O.P的母親在下午1點至1點半進入病房面會兒子後，離開醫院時對於媒體的提問則默默不答，僅露出沉重的表情快速離去。

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