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T.O.P韓女床照被起底？粉絲挖出呼麻日兩人疑曾...

2017/06/07 13:49

疑似T.O.P與韓女的床照在網上被瘋傳，事後被歌迷揭發其實只是網路照。（翻攝自IG）〔記者陳立妍／綜合報導〕29歲的南韓天團「BIGBANG」成員T.O.P，去年10月與女練習生韓瑞熙在他位於龍山區的豪宅呼麻，3月韓女被逮時向警方供出T.O.P，兩人的關係也引起外界揣測，有網友翻出她過去曾在IG對粉絲嗆聲：「我跟你們的歐巴們抱抱、親親好多次，你們做不到吧？」近日又上傳疑似與T.O.P的交纏床照，挑釁說：「妳們的歐巴？」引發網友瘋傳。


粉絲認為該帳號是冒用韓瑞熙的名字。（翻攝自IG）21歲的韓瑞熙曾參加選秀節目《偉大的誕生3》，因外型神似宋智孝聞名，近日疑似她的IG帳號被發現曾出現一張女性露出白皙美腿，跨在一名男性巧克力腹肌上的照片，並留言：「妳們的歐巴？」甚至在限時動態上傳正在「炒飯」的影片，而未露臉的男性則被網友質疑就是T.O.P。不過，有粉絲認為該帳號只是盜用韓瑞熙名字的假帳號，就連親密床照事後都被發現是網路照，讓歌迷十分氣憤。

不過，T.O.P、韓瑞熙去年10月9日至14日在家呼麻期間，曾在10月11日於IG曬眼球藝術照，有網友發現眼球中出現一名女性拿著手機拍照的倒影，懷疑該女就是韓瑞熙，各種跡象足見兩人似乎關係匪淺。

T.O.P去年10月在呼麻期間，曾於IG上傳眼球藝術照，有網友發現眼球中出現一名女性的倒影，懷疑該女就是韓瑞熙。（翻攝自IG）

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