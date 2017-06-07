吳中天娶楊子姍周末辦桌 創意婚紗照曝光

吳中天和楊子姍的婚紗照在電影院取景。（銀魚提供）〔記者許世穎／台北報導〕台灣男星吳中天兩年前和中國女星楊子姍深夜曬結婚證，直說「嫁了，他叫吳中天！」宣布婚訊，低調的兩人將於6月10日辦婚禮，今日，「天姍」夫婦極具創意的婚紗照正式曝光，由台灣導演陳正道領軍的製作團隊打造的照片充滿甜蜜的心思，隨之曝光的還有二人的婚禮禮盒與請柬，每個細節都包含了兩人幸福的痕跡。

吳中天和楊子姍將婚紗照地點放在對兩人來說最具意義的地方——電影院。一個是演員，一個是演員兼導演，兩人都深深熱愛著電影，而且兩人還曾經「你導我演」過電影《天亮之前》，所以在電影院裡拍婚紗照再合適不過。只見兩人在婚紗照中，用眼神傳情，甜蜜氣息迎面而來。

吳中天和楊子姍的婚紗照充滿電影元素。（銀魚提供）兩人去年底拍攝婚紗，現場的場景，燈光，拍攝都是以電影拍攝規格來拍。也因為雙方忙於持工作，所以才會現在才辦婚禮，「我們覺得舉辦婚禮，無論從細節，設計，婚紗照都要親自參與，其實都是按照我們自己的節奏。」10日晚間將舉辦的婚宴，在數字上也沒有特別含意，「我們覺得這天是個黃道吉日，好日子，所以就以這日子為目標來著手籌備婚禮。」

吳中天和楊子姍的婚紗照充滿電影元素。（銀魚提供）除了婚紗照緊靠電影主題外，婚禮禮盒也蘊含電影元素，每一件禮物都由這對新人悉心挑選，包括最和電影密不可分的食物「爆米花」，還有特製行李吊牌，是由楊子姍以「場記板設計吊牌」的創意發想，再由吳中天思考細節，著手與團隊執行設計，板上的電影名稱「@Wherever You go」也包含「天姍」姓氏的英文首字母W&Y。除此之外，還有台灣最有象徵性的糖品牛軋糖，以及漂流木燭臺等獨具意義的禮物。

新娘楊子姍。（銀魚提供） 吳中天和楊子姍的婚禮禮盒也相當具有巧思。（銀魚提供）