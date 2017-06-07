（影音）斷開交往5年筋肉男 愷樂豪擲百萬買車送「他」

愷樂出席美妝店開幕剪綵。（記者胡舜翔攝）〔記者盧家豪／台北報導〕愷樂月前爆出已有交往5年「筋肉男友」Ken，戀情曝光後更說還有不錯對象發展中，可她今出席活動時卻驚爆，「我目前單身，開放徵友啦。」

愷樂、池端玲名今為知名日系美妝品牌站台，被問到近來感情生活，愷樂力撇精肉男友，就說「那只是好朋友啦」，至於發展中的對象也因為她上次在活動公開被嚇跑，讓愷樂裝怒說：「我最討厭人家已讀不回了。」

愷樂透露，先前和爸爸一起上節目，快問快答橋段才發現爸爸其實擔心自己嫁不出去，被問到計畫何時結婚，33歲的愷樂笑說，以前訂了目標但年齡都一直過，「那時25歲就已經想嫁了。」但現在就順其自然，至於擇偶條件，她則明確要求要單眼皮、負責任、孝順，至於帥不帥則無妨，會打扮就好。

愷樂（左）、池端玲名出席美妝店開幕剪綵。（記者胡舜翔攝）池端玲名目前也是單身，她聽說台灣男生都會接送女友，讓她直呼好溫柔，外型的話愷樂「老闆」羅志祥、余文樂都不錯。

愷樂跟爸爸感情頗好，上月提前送上父親節禮物，價值超過200萬的BMW休旅車，她先是要爸爸試乘，正當爸爸說這車滿好坐的，凱勒就說，「這是送給你的」，讓爸爸驚訝不已，現在搭車還被規定不准留下指紋或太用力關門，遇到下雨天還不願開車出門，愷樂說「可見爸爸真的很喜歡」。