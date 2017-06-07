限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

（影音）斷開交往5年筋肉男 愷樂豪擲百萬買車送「他」

2017/06/07 13:02

愷樂出席美妝店開幕剪綵。（記者胡舜翔攝）〔記者盧家豪／台北報導〕愷樂月前爆出已有交往5年「筋肉男友」Ken，戀情曝光後更說還有不錯對象發展中，可她今出席活動時卻驚爆，「我目前單身，開放徵友啦。」

愷樂、池端玲名今為知名日系美妝品牌站台，被問到近來感情生活，愷樂力撇精肉男友，就說「那只是好朋友啦」，至於發展中的對象也因為她上次在活動公開被嚇跑，讓愷樂裝怒說：「我最討厭人家已讀不回了

愷樂透露，先前和爸爸一起上節目，快問快答橋段才發現爸爸其實擔心自己嫁不出去，被問到計畫何時結婚，33歲的愷樂笑說，以前訂了目標但年齡都一直過，「那時25歲就已經想嫁了。」但現在就順其自然，至於擇偶條件，她則明確要求要單眼皮、負責任、孝順，至於帥不帥則無妨，會打扮就好。

愷樂（左）、池端玲名出席美妝店開幕剪綵。（記者胡舜翔攝）池端玲名目前也是單身，她聽說台灣男生都會接送女友，讓她直呼好溫柔，外型的話愷樂「老闆」羅志祥、余文樂都不錯。

愷樂跟爸爸感情頗好，上月提前送上父親節禮物，價值超過200萬的BMW休旅車，她先是要爸爸試乘，正當爸爸說這車滿好坐的，凱勒就說，「這是送給你的」，讓爸爸驚訝不已，現在搭車還被規定不准留下指紋或太用力關門，遇到下雨天還不願開車出門，愷樂說「可見爸爸真的很喜歡」。

相關新聞

推薦新聞
遭導演強吻親奶、男演員頂下體... 女星崩潰 遭導演強吻親奶、男演員頂下體... 女星崩潰
2017/06/07 06:07
言承旭挨轟「醜又過氣 」 中國劇換角平粉絲怒氣 言承旭挨轟「醜又過氣 」 中國劇換角平粉絲怒氣
2017/06/07 08:52
對罵3分半還不夠 盧廣仲這場戲逼哭蔡振南 對罵3分半還不夠 盧廣仲這場戲逼哭蔡振南
2017/06/07 07:41
母哭訴T.O.P「快死了」狀況惡劣 怒駁警方「在睡覺」說法 母哭訴T.O.P「快死了」狀況惡劣 怒駁警方「在睡覺」說法
2017/06/07 11:32
陳海茵胞弟遭爆學歷掰很大 假冒北醫博士誘貴婦 陳海茵胞弟遭爆學歷掰很大 假冒北醫博士誘貴婦
2017/06/07 07:43
T.O.P昏迷逾10小時 9年前也曾被爆企圖尋短 T.O.P昏迷逾10小時 9年前也曾被爆企圖尋短
2017/06/07 07:22
（圖多）超難得！阿妹嫩照出土 歌后也跟著曝光 （圖多）超難得！阿妹嫩照出土 歌后也跟著曝光
2017/06/07 08:20
前世情人一起上 修杰楷左右開弓幸福忙 前世情人一起上 修杰楷左右開弓幸福忙
2017/06/07 10:47
說要提早公開豬哥亮遺作 兒子尷尬忘了告別式日期 說要提早公開豬哥亮遺作 兒子尷尬忘了告別式日期
2017/06/07 07:34
受夠豬哥亮的各種任性？繞行板橋自宮路徑「免擲筊」 受夠豬哥亮的各種任性？繞行板橋自宮路徑「免擲筊」
2017/06/07 11:49
高學歷人人愛 演藝圈爆假學歷還有這些人 高學歷人人愛 演藝圈爆假學歷還有這些人
2017/06/07 08:45
永遠是一家人！《玩命》唐老大挺《神力女超人》 永遠是一家人！《玩命》唐老大挺《神力女超人》
2017/06/07 08:15
許瑋倫牽線「義氣幫」 王心凌憂拖累小開「好友」 許瑋倫牽線「義氣幫」 王心凌憂拖累小開「好友」
2017/06/07 10:16
阿姑坦承7旬婦介入婚姻 李朝永捏爆酒杯反擊 阿姑坦承7旬婦介入婚姻 李朝永捏爆酒杯反擊
2017/06/07 12:14
傑尼斯偶像被爆性癖 床照外流嘿咻不挑食 傑尼斯偶像被爆性癖 床照外流嘿咻不挑食
2017/06/07 08:29
（獨家）豬哥亮仿效好萊塢巨星 足印烙刻千萬墓園 （獨家）豬哥亮仿效好萊塢巨星 足印烙刻千萬墓園
2017/06/07 07:28
1340億富豪獅城泡小26歲港姐 當街熊抱愛正濃 1340億富豪獅城泡小26歲港姐 當街熊抱愛正濃
2017/06/07 09:34
曾說不想生小孩 克隆尼喜當爸不再入動盪區 曾說不想生小孩 克隆尼喜當爸不再入動盪區
2017/06/07 09:06
（影音）小禎分居少了李進良 自宅崩潰急求助管理員 （影音）小禎分居少了李進良 自宅崩潰急求助管理員
2017/06/07 07:29
砸百萬投資夜市燒烤 女星撈到新戀情 砸百萬投資夜市燒烤 女星撈到新戀情
2017/06/07 08:17
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.