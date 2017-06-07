受夠豬哥亮的各種任性？繞行板橋自宮路徑「免擲筊」

豬哥亮。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者曾德蓉／台北報導〕豬哥亮告別式訂於20日舉行，家祭、公祭結束後，豬哥亮棺木將繞行板橋一圈，路程預計花費2小時，再進行火化儀式；不過治喪委員會主導者之一的議員周勝考，連日來電話被抗議民眾打爆，於是豬哥亮棺木繞行一圈的「板橋王」偉業，就這樣被迫自宮，時間縮減剩下一半。

周勝考日前宣布，為完成豬哥亮生前遺願，告別式當天不僅有200人陣頭隊伍「護持」，棺木還將繞行板橋5大據點，在鎮發宮路祭，最後在路頭「辭棺」，車隊再轉往三峽火化場，進行火化儀式，但現更改路線，路祭、辭棺據點僅剩鎮發宮一處，遺體隨即在2點半火化、5點半入土，當天從儀式開始至結束，將進行11小時。

豬哥亮。（資料照，記者潘少棠攝）

不過，豬哥亮生前最愛幫人「熱鬧一下」，遺願擴大成「板橋熱鬧」，加上家屬與治喪委員會，小至訃文格式，大至「新家」墓地配置、儀式擇日、挑定時辰等，都要擲筊經過豬哥亮同意，只要他有一項不同意，整體進度就會卡關。

對此，周勝考態度硬起來說：「整個事情（指自宮繞行時間）不用這樣做（指擲筊經過豬哥亮同意），要做對的事情，現在不可以再順他的意。」於是豬哥亮這次無法以擲筊表態，一生只能任性一次的遺願，就被自宮，這似乎也驗證，他的遺願其實是可以被陽世人們任意增減。

此外，豬哥亮繞行板橋，不但有陣頭護持，棺木還在宮廟路祭，成為熱門議題，網友虧「真的諸葛亮都沒這樣，蓋廟算了」，周勝考對此也強調：「沒有這回事（指蓋廟），不可能。」