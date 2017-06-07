李敏鎬入伍前樂「遊手好閒」 透露現實生活愛情觀

李敏鎬將入伍前最後一個獻給男性時尚雜誌。（men’s uno提供）

〔記者陳立妍／台北報導〕出道11年的亞洲男神李敏鎬，上月正式高唱從軍樂，並將入伍前的最後一個拍攝工作獻給《men’s uno》雜誌，等待入伍前已鮮少工作的他也樂得表示，自己非常享受這種沒有任何工作的「遊手好閒」。

在韓劇《藍色海洋的傳說》中，李敏鎬吊兒郎當的演技成了話題，向來是著名台詞製造機的他，是如何面不改色演出劇中的肉麻台詞呢？李敏鎬笑說：「在開演前需要先深呼吸，要是自己覺得肉麻、開始笑場，就會很難演下去，碰到這種情況，就要加倍投入更多情感、集中精神去演才行。」劇中他的前世為愛殉情，李敏鎬認為：「電視劇裡的愛情故事都有相似的脈絡，在現實生活裡很難做出抉擇，萬一面臨到像劇中的情況，我應該會為了守護愛情而做出最適合的選擇。我覺得不需要透過愛情改變或是實現什麼，守住原本的面貌也很重要。」

而正值而立之年的李敏鎬，最近也開始努力尋找「李敏鎬」原本的樣子，「因為已經過了太久受約束、被節制的人生，所以現在要自己尋找李敏鎬原來的面貌，這也是身為一名演員在追求未來發展時，所必須經歷的過程。」

李敏鎬入伍前減少工作，笑說非常享受這種沒有任何工作的「遊手好閒」。（men’s uno提供） 李敏鎬出道11年，是許多粉絲的夢中情人。（men’s uno提供）