母哭訴T.O.P「快死了」狀況惡劣 怒駁警方「在睡覺」說法

T.O.P和母親感情要好，入伍前最後一晚還跟媽媽共進晚餐。（翻攝自IG）

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓天團「BIGBANG」成員T.O.P因服用過量鎮定劑陷入昏迷，今早他的母親從加護病房外步出後，接受韓媒採訪，哽咽流淚稱：「兒子的狀況非常不好，孩子都快死了，還說是因為安眠藥的關係在睡覺」，對於警方「在睡覺」的說詞，導致出現關於T.O.P病情的錯誤報導，非常不滿且無法理解，更有人目擊T.O.P的母親曾向第4機動隊中隊長說：「明明就是失去意識被送進來，醫生也確認了這一點。」家屬及警方對於T.O.P病情說詞兜不攏，引發爭議。

而T.O.P所屬的YG娛樂相關人士則表示，T.O.P的母親對於警方的說法十分生氣，並透露目前T.O.P戴著氧氣罩，處於意識不明的狀態，同樣對於警方「處於在睡覺的狀態中」感到很荒唐。該相關人士也透露：「由於探訪受到限制，目前由母親及幾位家人守在T.O.P的身邊，即使甦醒，但因為初期有缺氧的情形，還是有各種令人擔心的狀況。」

T.O.P從義警轉調第4機動團，隔天即傳出服用過量鎮定劑，昏迷送醫。（翻攝自Dispatch）