限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

母哭訴T.O.P「快死了」狀況惡劣 怒駁警方「在睡覺」說法

2017/06/07 11:32

T.O.P和母親感情要好，入伍前最後一晚還跟媽媽共進晚餐。（翻攝自IG）

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓天團「BIGBANG」成員T.O.P因服用過量鎮定劑陷入昏迷，今早他的母親從加護病房外步出後，接受韓媒採訪，哽咽流淚稱：「兒子的狀況非常不好，孩子都快死了，還說是因為安眠藥的關係在睡覺」，對於警方「在睡覺」的說詞，導致出現關於T.O.P病情的錯誤報導，非常不滿且無法理解，更有人目擊T.O.P的母親曾向第4機動隊中隊長說：「明明就是失去意識被送進來，醫生也確認了這一點。」家屬及警方對於T.O.P病情說詞兜不攏，引發爭議。

而T.O.P所屬的YG娛樂相關人士則表示，T.O.P的母親對於警方的說法十分生氣，並透露目前T.O.P戴著氧氣罩，處於意識不明的狀態，同樣對於警方「處於在睡覺的狀態中」感到很荒唐。該相關人士也透露：「由於探訪受到限制，目前由母親及幾位家人守在T.O.P的身邊，即使甦醒，但因為初期有缺氧的情形，還是有各種令人擔心的狀況。」

T.O.P從義警轉調第4機動團，隔天即傳出服用過量鎮定劑，昏迷送醫。（翻攝自Dispatch）

相關新聞

推薦新聞
遭導演強吻親奶、男演員頂下體... 女星崩潰 遭導演強吻親奶、男演員頂下體... 女星崩潰
2017/06/07 06:07
周玉蔻被爆11年前種離婚禍根 放手成全前夫親生骨肉 周玉蔻被爆11年前種離婚禍根 放手成全前夫親生骨肉
2017/06/07 07:26
言承旭挨轟「醜又過氣 」 中國劇換角平粉絲怒氣 言承旭挨轟「醜又過氣 」 中國劇換角平粉絲怒氣
2017/06/07 08:52
對罵3分半還不夠 盧廣仲這場戲逼哭蔡振南 對罵3分半還不夠 盧廣仲這場戲逼哭蔡振南
2017/06/07 07:41
被人背進醫院！T.O.P洗胃一度缺氧 母憂腦損傷 被人背進醫院！T.O.P洗胃一度缺氧 母憂腦損傷
2017/06/07 07:11
陳海茵胞弟遭爆學歷掰很大 假冒北醫博士誘貴婦 陳海茵胞弟遭爆學歷掰很大 假冒北醫博士誘貴婦
2017/06/07 07:43
T.O.P昏迷逾10小時 9年前也曾被爆企圖尋短 T.O.P昏迷逾10小時 9年前也曾被爆企圖尋短
2017/06/07 07:22
倪安東陷婚變風暴 與妻分居別戀音樂劇女主角 倪安東陷婚變風暴 與妻分居別戀音樂劇女主角
2017/06/07 06:46
（圖多）超難得！阿妹嫩照出土 歌后也跟著曝光 （圖多）超難得！阿妹嫩照出土 歌后也跟著曝光
2017/06/07 08:20
說要提早公開豬哥亮遺作 兒子尷尬忘了告別式日期 說要提早公開豬哥亮遺作 兒子尷尬忘了告別式日期
2017/06/07 07:34
母哭訴T.O.P「快死了」狀況惡劣 怒駁警方「在睡覺」說法 母哭訴T.O.P「快死了」狀況惡劣 怒駁警方「在睡覺」說法
2017/06/07 11:32
永遠是一家人！《玩命》唐老大挺《神力女超人》 永遠是一家人！《玩命》唐老大挺《神力女超人》
2017/06/07 08:15
（獨家）豬哥亮仿效好萊塢巨星 足印烙刻千萬墓園 （獨家）豬哥亮仿效好萊塢巨星 足印烙刻千萬墓園
2017/06/07 07:28
前世情人一起上 修杰楷左右開弓幸福忙 前世情人一起上 修杰楷左右開弓幸福忙
2017/06/07 10:47
傑尼斯偶像被爆性癖 床照外流嘿咻不挑食 傑尼斯偶像被爆性癖 床照外流嘿咻不挑食
2017/06/07 08:29
林逸欣軋《甘味》摔裂骨盆 熬過手術報平安 林逸欣軋《甘味》摔裂骨盆 熬過手術報平安
2017/06/07 07:36
許瑋倫牽線「義氣幫」 王心凌憂拖累小開「好友」 許瑋倫牽線「義氣幫」 王心凌憂拖累小開「好友」
2017/06/07 10:16
砸百萬投資夜市燒烤 女星撈到新戀情 砸百萬投資夜市燒烤 女星撈到新戀情
2017/06/07 08:17
深田恭子爆婚訊 11月閃嫁這位傑尼斯偶像 深田恭子爆婚訊 11月閃嫁這位傑尼斯偶像
2017/06/07 11:11
（影音）小禎分居少了李進良 自宅崩潰急求助管理員 （影音）小禎分居少了李進良 自宅崩潰急求助管理員
2017/06/07 07:29
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.