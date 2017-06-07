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（獨家）《失眠》被2影帝施暴 衛詩雅仍說「很幸運」

2017/06/07 10:45

衛詩雅（第一排中）直說很高興來到台灣，和影迷見面。（華映娛樂提供）

〔記者許世穎／專訪〕港星衛詩雅在電影《失眠》分飾性格迥異的雙胞胎，兩角色的遭遇都相當悽慘。姊姊先被影帝林家棟強暴後，再任由日軍輪暴；妹妹雖未遭侵犯，卻也因為姊姊的詛咒，遭影帝黃秋生施暴。她接受專訪時表示，女演員碰到他們真的很幸運，笑說：「他們私底下反差很大的。」

衛詩雅表示，當初看劇本時並不知道可以和邱禮濤，還有2大影帝黃秋生、林家棟合作，知情後開心到「像中了六合彩頭獎」。雖然林家棟在片中飾演漢奸，還侵犯自己，但仍覺得他是很棒的前輩，「戲外他給人的感覺其實很舒服，對戲時看起來很殘暴，可是其實他很照顧女演員的」

2大惡人影帝黃秋生（左）與林家棟（右），在導演邱禮濤（中）新作《失眠》聯手施暴。（華映娛樂提供）

至於黃秋生，她2年前曾上過他的課，這次演出《失眠》是兩人第一次正式合作，她說黃秋生的教學方式屬於「啟發型」的老師，更虧他在片場「常常像鬼一樣飄過來」，雖然「老師」對她的演出沒多說什麼，但只要他稍微點頭，就讓衛詩雅覺得是「最大的讚美」。

不過這次演出《失眠》，許多圍繞在衛詩雅身上的話題總是輪姦、強暴，她受訪時直說不介意，也了解這是為了宣傳電影，但也強調「電影本身不是要放大這種殘暴，其實也有講到那個時代發生的悲劇，還有親情、愛情。」衛詩雅也說很多人都說她突破尺度，但其實只是遭遇的比較慘，「尺度這方面，我的底線很高的！」《失眠》全台熱映中。

衛詩雅來台宣傳《失眠》，分享不少拍攝趣事。（記者潘少棠攝）

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