前主播胞姊涉詐欺 歌手黃大煒蒐證喊告

黃大煒為資深音樂人。（翻攝自黃大煒臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名音樂人黃大煒去年10月應日立集團董娘、前主播王雅麗胞姊王雅蘭邀請前往加拿大參觀活動，下機後發現攝影機如影隨形跟拍，事後得知被騙到當地與王雅蘭合拍美食旅遊節目，氣得蒐證委託律師跨海提告。

據《鏡週刊》報導，黃大煒透過王雅蘭前往加拿大新布倫瑞克省參加龍蝦節旅遊，他還幫王雅蘭即將開拍的美食節目寫主題曲，黃大煒不疑有他前往，「從我們下飛機、凌晨3點就有3台攝影機開始拍，早上吃東西也拍，最長一天拍了14小時，王小姐告訴我們只是做紀錄側拍，但一路上還要我跟她一起做訪問。」令他覺得很奇怪。

王雅蘭在臉書自稱逆齡食尚專欄作家、2015國際環球女廚神。（翻攝自王雅蘭臉書）

王雅蘭是TVBS前主播王雅麗姐姐，頂著「環球女廚神」名號、曾在媒體撰寫專欄，自稱歌手、節目總監等頭銜，黃大煒強調，加拿大行程都是旅遊，他沒有簽署拍攝節目合約，也沒有答應王雅蘭擔任節目嘉賓，更沒有同意王雅蘭使用其肖像權。上個月底，黃大煒已委託黃珊珊律師，針對肖像權部分提出民事告訴、禁止王雅蘭在節目中使用黃大煒畫面，王雅蘭至截稿未接電話，無法取得回應。

王雅麗曾是TVBS新聞主播。（資料照，TVBS提供）