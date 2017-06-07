許瑋倫牽線「義氣幫」 王心凌憂拖累小開「好友」

王心凌po和義氣幫合照。（翻攝自臉書）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕王心凌年初和姚元浩分手後，感情世界一直備受關注，今有媒體報導她疑似戀上華美航運創辦人彭雲慶的兒子Derek彭，王心凌對此相當無奈，稍早在臉書寫了676字長文，否認和對方戀愛ing，強調：「男生和女生之間有真的友誼嗎？我從來沒有質疑過。」甚至一夜失眠，就怕好朋友被影響心情。

王心凌表示，和對方同在一個名為「義氣幫」的好友群中，大家是透過已逝的許瑋倫牽線認識，「我很幸運有這群朋友，這也是瑋倫送給我人生裡最珍貴的禮物。」而義氣幫在她辦簽唱會、演唱會都會到場，甚至對王心凌演的戲劇也都相當熟悉，感情相當緊密。因此王心凌知道週刊將她和其中一名好友Derek送作堆，覺得相當無奈，「是我很要好的朋友，也可以說是我的心靈導師，但，他真的不是我的感情對象，他也不是公眾人物，請不要打擾他的生活。」

王心凌難得在臉書這麼大篇幅發文，「我不希望真誠的友情，因為誤解而造成對方的困擾，也因此，我會花這麼長的篇幅，說明我和義氣幫朋友的相處狀況。」就怕會因烏龍緋聞失去好友。經紀公司也表示：「心凌一夜沒睡，很擔心也心疼好友被打擾，看完內容後寫了這篇文章，希望不實報導能夠就此打住～不要再以訛傳訛。」

王心凌臉書全文：

我有一群好朋友

分屬各個不同領域

我們取了個簡單易懂的名字

叫做義氣幫

牽起義氣幫這條線的

是因為我們有一位共同的好友

好久不見的許瑋倫

說好久不見是因為

我們都覺得 瑋倫一直在某處

遠遠的看顧著我們

見不到面不代表她不在我們身邊

我很幸運有這群朋友

這也是瑋倫送給我人生裡最珍貴的禮物

義氣幫的這群朋友

一起開心一起難過一起分享一起玩耍

有人結婚有人開店有人失戀有人大病初癒有人生了小孩

我們都一直在彼此身邊陪伴著

除了親情之外，世界上還有一種恆久不變的真心

叫做友情

義氣幫不是只有女生的姊妹淘

我們是兄弟姊妹

很多人會問：男生和女生之間有真的友誼嗎？

我從來沒有質疑過

我發片時每場簽唱會每個活動他們都到現場

我演的每部戲角色他們如數家珍

我在小巨蛋演唱會時，他們在台下叫啞了嗓子

我有對象時我們一起聚餐出遊

我失戀的時候，他們陪我渡過

他們陪著我渡過人生大大小小的風波與階段

我很珍惜這些無比珍貴的友情

因此當我聽到媒體拍到義氣幫的其中一位朋友

進出我家的時候

我只淡淡的『喔~』了一聲

這不是最普通不過的朋友往來嗎？

但是，看圖亂編不是事實的故事

傷害的不只是我個人

也是我最不願意牽連的無辜朋友

在我身邊的男性朋友，這陣子都辛苦了

媒體很急著幫我物色對象難免亂槍打鳥

我是公眾人物，被誤會被報導早已習慣

但我的朋友不是

我不希望真誠的友情，因為誤解而造成對方的困擾

也因此，我會花這麼長的篇幅

說明我和義氣幫朋友的相處狀況

謝謝媒體的關心

Derek是我很要好的朋友，也可以說是我的心靈導師

但，他真的不是我的感情對象

他也不是公眾人物，請不要打擾他的生活

人，愈長大愈明白

愛情也許終究會是曇花一現的美麗

但擁有真心的好朋友

卻是一輩子的幸福

我很珍惜

#報導很烏龍

#生活很無奈

#友誼萬萬歲