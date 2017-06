逢夏必露!E奶波神趴曬巨乳秀豪溝

陳婉衡趴著玩自拍,完全凸顯她E級深長「事業線」。(翻攝陳婉衡IG)〔記者許世穎/綜合報導〕因擁有36E好身材、受封香港「無線台(TVB)新一代波神」的港星陳婉衡,每到夏天都會在Instagram上大解放曬出「清涼」照。她昨天今日趁著好天氣穿上泳衣去游泳兼行光合作用,拍照技巧也獲讚「很會秀本錢」。

只見陳婉衡趴著玩自拍,完全凸顯深長「事業線」,讓網友看了直呼「熱上加熱」,她也留言「Making the most of this beautiful day」(充分利用這美好的一天),讓不少人直問她在哪裡游泳,想跟她一起曬太陽。

陳婉衡每逢夏天都會上傳清涼的泳裝照。(翻攝陳婉衡IG)