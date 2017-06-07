曾遭中國高層醉後親吻 Twins直呼無奈

「Twins」昨出席電影《原諒他77次》分享會，被重提當年擔任嘉賓，卻被高層連環親吻一事。（翻攝《原諒他77次》臉書）

〔記者許世穎／綜合報導〕港星方中信擔任瑞士鐘錶品牌Doxa代言人九年，上月26日傳出卻因為「飯局」和拍照事件狠狠被切割，昨傳出該牌又找回他代言。「Twins」昨出席電影《原諒他77次》分享會時也被問及「潛規則」話題，更被重提當年擔任嘉賓卻被中國高層連環親吻一事，「阿嬌」鍾欣潼大表無奈。

2008年Twins在中國擔任表演嘉賓，一名公司高層在酒後情緒高漲，突然拿著酒杯上台、搭著「阿Sa」蔡卓妍的肩膀要求陪飲喝，又親阿嬌，親完右轉頭親阿Sa臉頰，兩人當時礙於情面都不敢拒絕。

Twins昨出席電影《原諒他77次》分享會時，被問及方中信事件時一臉茫然，阿嬌表示﹕「好明顯我們不知道啦，不如不要問啦！」至於兩人是否有類似經驗？阿嬌說：「沒有人和我們終止品牌。」阿Sa也說：「我們公司幸好很幫我們看住的。」

至於被問到當年兩人遭中國公司高層強吻一事，阿嬌表示：「好無奈的！你可以怎樣呀？推開他呀？」還反問港媒：「你可以怎麼樣？」兩人更問對方：「你是誰啊？不要一直問人家的東西嘛！問一下我們的事嘛！很明顯我們沒有看新聞！」

「Twins」合體現身，接受港媒訪問。（翻攝《原諒他77次》臉書）