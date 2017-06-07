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《天龍八部》35年前台灣爆紅 龍套竟有星爺

2017/06/07 10:53

周星馳（左）曾在港劇《天龍八部》裡，飾演沒有對白的龍套角色。（翻攝《每日頭條》）

〔娛樂頻道／綜合報導〕還記得周星馳電影《唐伯虎點秋香》裡頭的「武狀元」嗎？其實他本名叫梁家仁，早在35年前他就因拍攝港劇《天龍八部》紅遍全台，而當時剛出道的周星馳還只能在《天》劇尬一個龍套角色，甚至連半句台詞都沒有。

《聯合報》報導，原本在台知名度不高的梁家仁，當時在《天龍八部》裡演活悲劇英雄蕭峰，讓他瞬間竄紅，反觀那時還是新人的周星馳，在少林寺大戰一場戲，扮演蕭峰身旁的「燕雲十八騎」之一，連一句對白都沒有就低頭退下。多年之後，周星馳晉升天王巨星，人們才注意到原來當年周星馳也有演出《天龍八部》，而「蕭峰」梁家仁日後也在《唐伯虎點秋香》裡，演出配角「武狀元」，放下大俠包袱與周星馳攜手搞笑。

多年後梁家仁反而成為周星馳電影中的經典配角。（翻攝YouTube電影片段）

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