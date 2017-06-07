曾說不想生小孩 克隆尼喜當爸不再入動盪區

喬治克隆尼（右）與愛苿（左）終於生下一對愛的結晶。（法新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕55歲好萊塢男星喬治克隆尼與38歲妻子愛茉，於英國時間周二早上喜獲龍風胎。夫妻倆多年來致力人道救援工作，如今有了孩子，讓當初曾放話不想生小孩的喬治克隆尼決定不再進入動盪區救援，承擔更多家庭的責任。

喬治克隆尼先前曾放話不想生小孩，去年夏天起改變心意努力做人，幸運中雙獎。他身為人道主義獎頒獎典禮獎項的聯合創辦人，上周為了陪愛妻待產，缺席頒獎典禮，而夫妻倆一直以來都致力於聯合國的人道救援工作，在動盪區域的國家中也不遺餘力，如今喜獲龍鳳胎，喬治克隆尼表示，將不再造訪南蘇丹與剛果和伊拉克等不是很歡迎他們的地方，避免進入險境，才能承擔更多家庭的責任。