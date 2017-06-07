永遠是一家人！《玩命》唐老大挺《神力女超人》

「唐老大」馮迪索（右）力挺「吉賽兒」蓋兒加朵（左）的新作《神力女超人》。（翻攝自IG）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕由以色列女星蓋兒加朵主演的DC超級英雄片《神力女超人》上映後，在全球掀起一股熱潮。蓋兒在成為黛安娜之前，曾在《玩命關頭》系列裡飾演「吉賽兒」一角，而「家人」間的好感情也延續戲外，「唐老大」馮迪索就在IG力挺《神力女超人》，還向蓋兒喊話「替妳感到驕傲！」讓影迷直呼好溫馨。

蓋兒飾演的吉賽兒在《玩命4》首度現身，原本是反派布拉加的副手，後來轉投靠唐老大，並和姜成鎬飾演韓哥發展出戀情，小倆口深受影迷喜愛，人氣居高不下，但兩人先後在《玩命6》中喪命，讓粉絲感到扼腕。

蓋兒從《玩命》系列畢業後，隨後就接下DC超級英雄「神力女超人」一角，近期更以獨立電影《神力女超人》在全球爆紅，人氣翻倍成長。《玩命》演員群包括馮迪索、巨石強森、路克伊凡斯、泰瑞斯吉布森、蜜雪兒羅德里奎茲以及導演溫子仁等，都在社群網站上大力替她應援，見證「家人」間的好感情。

路克伊凡斯大讚蓋兒加朵在《神力女超人》的演出。（翻攝自推特）

馮迪索感性寫道：「無表用言語表達我對妳感到多麽驕傲，妳打破的紀錄真是太不可思議了！」路克伊凡斯說：「看了《神力女超人》，我非常喜歡，蓋兒加朵表現得太棒了，是我心目中的超級英雄。」蜜雪兒則感嘆：「《神力女超人》竟然現在才出現在好萊塢，這讓人感到沮喪，美國有超過一半的人口都是女性，電影票房也證明了一切。」

巨石強森（上）和導演溫子仁（下）在推特上應援蓋兒加朵。（翻攝自推特）

