用戲劇做媒介 李銘宸解讀戈爾德思

李銘宸自2009年發表演出起即不斷嘗試各類領域與創作途徑，作品有「劇場中的當代藝術」之譽。圖為《戈爾德思：夜晚就在森林前方》宣傳照。 （國家兩廳院提供）〔記者楊明怡／台北報導〕國家兩廳院「新點子劇展」進入尾聲，最後一檔節目，是李銘宸及其領導的「風格涉」劇團推出的《戈爾德思：夜晚就在森林前方》，將從後天（6/09）開始在戲劇院實驗劇場演出3天4場。

新點子劇展今年主題為「後‧真相」，邀請3位導演各自深入理解一位劇作家，並創作與之「對話」的作品，《戈爾德思：夜晚就在森林前方》就是源自法國劇作家戈爾德思（1948-1989）的劇本：《夜晚就在森林前方》。

《夜晚就在森林前方》全文是一段相當長且沒有任何句讀的獨白，從獨白的內容，觀眾可推測出主角是一名在社會底層勞動的移工；而在李銘宸導演、鄭智源編劇的《戈爾德思：夜晚就在森林前方》中，5名演員將輪流出現，各自進行一段獨白，透過前4段獨白，觀眾將得知敘事者從事劇場工作、常一個人看戲、喜歡逛文創園區、極度焦慮，第5段的演員則像一名不斷對孩子說話的母親。

為了創造出更親密的觀看經驗，劇團將拆除座位席，讓觀眾坐在椅子、平台或坐墊上，演員從四面八方進入，四處走動，並看著觀眾，講述他們的故事。

從2009年開始創作並發表演出以來，李銘宸就一直思索，當觀眾擁有愈來愈多娛樂方式的時候，劇場存在的意義是什麼，它有什麼不可取代的地方？並用作品實驗「劇場的當下性」，企圖找出答案：「為什麼人要進劇場看表演，尤其當他知道這個表演無法娛樂他的時候？」

作品多次入圍台新藝術獎，甚至有「劇場中的當代藝術」之譽，李銘宸說，對這種說法，他「很難不去說其實是認同的」，有時跟工作夥伴或其他創作者討論彼此的觀念，也會覺得自己的作品基本上是用當代藝術的觀點去處理劇場這個媒介，或者說以劇場為媒介創作，「戲劇人常說『我們要聊什麼故事』或『我們要談什麼人物』，可是我好奇的是，「演戲」這件事情之於活生生的人來說是什麼，以及它可以傳達哪些概念？」

他結論：「如果劇場是我的媒介，我想做的是藝術品，而不是產品。」